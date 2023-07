ICBA: L'aspartame est sans danger, réaffirment l'OMS et la FAO

WASHINGTON, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Les aliments et boissons édulcorés à l'aspartame sont sans danger, selon une nouvelle conclusion définitive publiée conjointement aujourd'hui (jeudi) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA) a examiné des décennies de preuves de haute qualité et de données de consommation réelles, établissant une dose journalière acceptable (DJA) à laquelle l'aspartame peut être consommé en toute sécurité chaque jour au cours de toute une vie.

La directrice exécutive de l'ICBA, Kate Loatman, a salué la conclusion de l'OMS et de la FAO :

« Cette conclusion définitive des plus grands experts mondiaux en matière de santé et de sécurité alimentaire confirme une fois de plus que l'aspartame est sans danger. Après un examen rigoureux, cette conclusion historique de l'OMS et de la FAO renforce la confiance dans la sécurité de l'aspartame et jouera un rôle essentiel dans l'information des consommateurs qui envisagent toutes les options possibles pour réduire le sucre et les calories dans leur régime alimentaire.

La conclusion globale du JECFA selon laquelle l'aspartame est sans danger s'appuie sur le poids écrasant des preuves scientifiques recueillies pendant plus de quatre décennies, ainsi que sur les décisions positives des autorités chargées de la sécurité des aliments dans plus de 90 pays. »

À propos d'un avis publié simultanément par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui a fait l'objet d'une première fuite le 29 juin, Mme Loatman a ajouté :

« Le CIRC, qui n'est pas une agence de sécurité sanitaire, a désormais officiellement concédé que l'aspartame ne présente pas plus de danger que l'aloe vera et des centaines d'autres substances qu'il place dans la même catégorie sur la base de preuves que le CIRC lui-même décrit comme "limitées" et "insuffisantes".

Bien que la fuite de l'avis du CIRC ait pu inutilement induire en erreur les consommateurs avec des spéculations sensationnalistes, le CIRC s'en est déjà remis au comité mixte FAO/OMS d'experts, qui vient une fois de plus de déclarer l'aspartame sans danger, en tant qu'autorité mondiale appropriée pour évaluer de manière exhaustive la sécurité de la consommation d'aspartame. »

À propos du Conseil international des associations pour les boissons : L'ICBA est un organisme non gouvernemental créé en 1995 qui représente les intérêts du secteur des boissons non alcoolisées, à travers le monde. Les membres de l'ICBA comprennent des associations nationales et régionales pour les boissons, auxquelles s'ajoutent diverses sociétés internationales du secteur des boissons, opérant dans plus de 200 pays et territoires, et qui produisent, distribuent et commercialisent une large gamme de boissons pétillantes (gazeuses) et plates (non gazeuses), sans alcool ; notamment des sodas, des boissons sportives, des boissons énergisantes, des eaux embouteillées, des eaux aromatisées et/ou améliorées, des thés et cafés prêts à boire, des boissons à base de fruits ou légumes 100 % pur jus, des nectars, et autres boissons à base de fruits ou de produits laitiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.icba-net.org/

