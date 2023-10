Insitu sætter virksomhedsrekord for længste flyvning i 25,5 time med sit Integrator ubemandede luftfartøj

BINGEN, Washington, 31. marts 2023 /PRNewswire/ -- Insitu, der er en del af Boeing, har for nylig sat virksomhedsrekord for længste flyvning i 25,5 time med sin Integrator Unmanned Aircraft System (UAS) på en driftmission.

Rekordflyvningen blev opnået med Integrator på 150 pund (68 kg) udstyret til at medbringe forskellige former for last. Den slog den forrige rekord på 24,2 timer fra 2014, også med en Integrator.

Kunden havde anmodet om, at man skulle følge et mål i en meget lang tidsperiode. Integratorens konfiguration, sammen med dens evne til at holde ud i lang tid, gjorde, at kunden kunne nøjes med ét fartøj i stedet for to eller flere fartøjer med lavere udholdenhed.

Ubemandede luftfartøjer med lavere udholdenhed kræver overgang mellem flere luftfartøjer for, at man uafbrudt skal kunne holde øje på et mål. Integratoren gør, at kunder kan være sikre på, at der hele tiden er øjne på målet med lavere risiko for, at operationen mislykkes.

Luftfartøjer med længere udholdenhed reducerer risiciene med færre opsendelser og modtagelser, hvor ubemandede luftfartøjer er mest sårbare over for skader. De giver også bedre dækning i områder uden mange baser, og gør det muligt for kunden at bruge mindre udstyr og mandskab end ved luftfartøjer med lavere udholdenhed.

"Vores Integrator giver kundefordele, som du ikke kan få med andre ubemandede luftfartøjer," siger Diane Rose, president og CEO for Insitu. "Kunderne kan fokusere på missionen og have tillid til at kunne opnå deres kritiske mål med færre omkostninger og mere pålidelighed med vores ubemandede luftfartøj, der er afprøvet i felten."

Insitus Integrator med den overordentlige udholdenhed giver fordele for kunder på mange måder, f.eks. med en uafbrudt række af billedefterretninger, overvågning og rekognoscering (ISR), med henblik på at sikre, at kunden kontinuerligt kan spore et mål af interesse. Den leverer også livsmønstre, så kunden kan gennemgå videomaterialet med henblik på at identificere mål af værdi.

Insitus fulde modullastsortiment giver mulighed for konstant ISR i verdens mest ekstreme miljøer. De laste, vi har, der kan omfatte alt fra fuldt bevægelige nat- og dagvideooptagelser (FMV) og signelefterretninger (SIGINT) til elektronisk krigsførelse (EW), udvider ubemandede luftfartøjers formåen sådan, at den opfylder vores kunders specifikke og voksende behov ved hjælp af fleksibilitet og enkel integration.

Om Insitu

Med kontorer i USA, Storbritannien og Australien skaber og understøtter Insitu ubemandede systemer og softwareteknologi, som leverer slut-til-slut-løsninger til indsamling, behandling og administration af sensordata. Op til nu har vores systemer akkumuleret mere end 1,4 mio. timers flyvning.

