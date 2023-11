Kokam styrker sin tilstedeværelse på markedet for maritime batterilagringsløsninger med 2021 DNV-godkendelse

SEOUL, Korea, 4. juli 2022 /PRNewswire/ -- Kokam Limited Company, en global leverandør af innovative lithium-ion-batteriløsninger og et helejet datterselskab af SolarEdge Technologies, Inc., har meddelt, at deres offshore væskekølede batterisystem (KOL) har opnået DNV-certificering under de reviderede 2021-klasseregler. Kvalitetsmærket adresserer strenge industristandarder, der dækker reviderede tests og certificerer sikkerheden og pålideligheden af lithium-ion-batterier.

Kokams offshore væskekølede batteri (KOL)

KOL-batteriløsningen gør det muligt for kommercielle og offshore-fartøjer at spare brændstof og forlænge levetiden af forbrændingsmotorer eller generatorer. KOL har bestået brandudbredelsestest med IP 56-grad og er designet til at forhindre udbredelse mellem cellerne i tilfælde af, at en celle går i overophedning på grund af forkert brug og/eller forkert drift.

"KOL-batteriløsningen, der nu er certificeret af DNV, består af flere KOL-batterimoduler, der er konfigureret til at imødekomme spændings- og energi- eller strømkapacitetskrav. Med sin fleksibilitet og kompakte størrelse kan KOL-batteriløsningen installeres på steder, hvor pladsen er begrænset. KOL er velegnet som en pålidelig energikilde til langvarig drift, og er samtidig på grund af dens enestående effekt ideel som en optimal strømkilde til motorstartere," siger Ike Hong, CMO i Kokam.

Om Kokam:

Kokam er en global markedsleder inden for fremstilling af førsteklasses lithium-ion-batterisystemer og avancerede energilagringsløsninger (Energy Storage Systems). Virksomhedens patenterede battericelleteknologi gør det muligt for Kokam at levere batteriløsninger til applikationer og anvendelsesområder, der kræver høje niveauer af kvalitet, ydeevne, sikkerhed og pålidelighed. Kokam er dedikeret til at løse energilagringsudfordringer og udvikler skræddersyede løsninger til de mest krævende energilagrings- og UPS-nødstrømforsyningsanvendelser (Uninterruptible Power Supply). I dag er Kokams avancerede batteriløsninger implementeret over hele verden og i en lang række industrier, herunder elektriske køretøjer (Electric Vehicles), energilagringssystemer, marine systemer og uafbrudt strømforsyning. Kokam er et datterselskab af SolarEdge, en NASDAQ-handlet virksomhed og global leder inden for intelligent energi. Kokam kan findes online på kokam.com.

