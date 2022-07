Kokam renforce son offre de stockage par batteries en mer avec la certification DNV 2021

La solution de batterie KOL permet aux navires commerciaux et offshore d'économiser du carburant et de prolonger la durée de vie des moteurs à combustion ou des générateurs. KOL a passé avec succès les tests de propagation du feu avec le grade IP 56 et est conçu pour empêcher la propagation entre les cellules dans le cas où une cellule en particulier entre en état de surchauffe à cause d'une mauvaise utilisation et/ou d'un mauvais fonctionnement.

Selon Ike Hong, CMO de Kokam, « la solution de batterie KOL, maintenant certifiée par DNV, est composée de plusieurs modules configurés pour répondre aux exigences de tension et de capacité énergétique ou de courant électrique. Grâce à sa flexibilité et à sa taille compacte, la solution de batterie KOL peut être installée dans des endroits où l'espace est limité. KOL constitue une source d'énergie fiable pour les activités à long terme, tandis que sa puissance de sortie exceptionnelle en fait une source d'énergie optimale pour les démarreurs de moteurs. »

Plus d'informations sur kokam.com

À propos de Kokam :

Kokam est un leader mondial de l'industrie de systèmes à batteries lithium-ion de qualité supérieure et de solutions ESS avancées. Sa technologie de cellule de batterie brevetée permet à Kokam de fournir des solutions premium pour qui nécessite qualité, performance, sécurité et fiabilité. Réellement impliqué dans la recherche de solutions concrètes de stockage d'énergie, Kokam met au point des solutions personnalisées pour qui requiert un stockage d'énergie et d'onduleurs exigeant. Aujourd'hui, les batteries de pointe de Kokam sont utilisées dans le monde entier et par la majorité des industries, notamment les véhicules électriques (Electric Vehicles), les systèmes de stockage d'énergie (Energy Storage Systems), la marine et l'alimentation continue (Uninterrupted Power Supply). Kokam est une filiale de SolarEdge, une société cotée au NASDAQ et leader mondial de l'énergie intelligente. Plus d'informations sont disponibles sur kokam.com.

Contact Presse

Kokam

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852347/KOL_Main_SNS.jpg

SOURCE Kokam Limited Company