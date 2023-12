Magasin du Nord transformerer sin digitale ordrefærdiggørelse med Tecsys' modulbaserede softwareplatform Omni™

Den danske luksusforhandler styrker sin ordrehåndtering for at tilbyde en samlet, personlig shoppingoplevelse på tværs af kanaler.

MONTREAL, 13. september 2023 /PRNewswire/ -- Tecsys Inc. (TSX: TCS) en brancheførende leverandør af supply chain management og omnichannel shopping, er glad for at kunne præsentere sit seneste samarbejde med det anerkendte danske stormagasin Magasin du Nord. Tecsys' modulbaserede software til ordrestyring, Omni™ OMS, giver Magasin du Nord mulighed for at tilbyde sine kunder sofistikerede omnichannel shoppingoplevelser, der integrerer traditionel detailhandel i butik med moderne digitale brugerflader ved hjælp af avancerede back-end ordrehåndteringsløsninger.

I mere end 150 år har Magasin du Nord betjent det skandinaviske marked med stor sans for detaljen. Magasin har distribueret luksusvarer og leveret fornem service til sin kundebase. For at leve op til de forventninger, der stilles af kundegruppen, valgte Magasin at udnytte de modulbaserede kapaciteter i Tecsys' Omni™ OMS. Investeringen tilfører Magasin du Nords lange historie digital fleksibilitet, som gør kunderne i stand til gnidningsfrit at gå fra den ene kanal til den anden, mens Magasin du Nord styrker sin administration med henblik på lynhurtig og effektiv ordreudførelse.

Johan Ohlstenius, it-direktør hos Magasin du Nord, udtaler: "Detailhandlen er under forandring, og det er meget vigtigt, at vi fortsat sætter standarden i vores branche. Tecsys' modulære teknologi har gjort det mulig for vores medarbejdere at udforme og raffinere salgskanaler, som er skræddersyet efter vores kunders behov, fra pakkeboksafhentning til klik-og-hent. Denne fleksibilitet, som ligger indbygget i Tecsys' platform, giver os mulighed for at udforme vores tekniske infrastruktur, så vi kan skabe reel individualiseret shopping for vores kunder. Hver ordre, hvert kundeforhold, hver berøringsflade afspejler vores dedikation til at levere tilfredshed, som ingen kan matche."

Tecsys' Omni™ OMS giver Magasin du Nords kunder mere fleksibilitet til at shoppe på deres foretrukne måde. Samarbejdet med Tecsys muliggør Magasin du Nords fremtidsorienterede tilgang til omnichannel handel, og omfatter funktioner som:

Support af flere salgskanaler: Dynamisk ekspansion af salgskanaler. Integrering af muligheder som send-til-hjem, klik-og-hent eller afhentning fra pakkeboks. Naturligvis samtidig med at der er taget højde for forskellige sprog og valutaer. Intelligent ordrerouting: Intelligente algoritmer vælger den mest omkostningseffektive placering, hvor ordren kan pakkes fra, mens der samtidig tages højde for kundens ønsker til levering. Omkostningseffektiv strategisk ruteplanlægning: Avancerede regler for ruteplanlægningen skræddersys til at samle forsendelser, hvilket gavner kunden og gør leverancen mere økonomisk. Lagerstatus i realtid: Systemet giver mulighed for at sætte statusbegrænsninger per produkt og placering, for at få præcise data om tilgængelighed af produkter på de forskellige salgsplatforme.

"Den vellykkede modernisering af logistik-it hos Magasin du Nord vidner om en solid strategisk vision, der er udført med teknisk præcision," siger Adam Krajewski, vicedirektør for professionelle ydelser, hos Tecsys. "Ved at benytte os af Omni™ OMS' modulopbygning udviklede teamet hos Magasin du Nord en ordrestyringsløsning af høj standard, der giver Magasin du Nord en konkurrencefordel i nutidens detail-økosystem. Vi ser frem til at bygge videre på disse succeser, når vi uddyber vores partnerskab og finder nye muligheder for at sætte standarder for top performance i omnichannel."

Martin Wulff, administrerende direktør hos Tecsys Denmark, tilføjer: "Det er et privilegium at støtte Magasin du Nord, der er symbolet på luksus og altid har været en virksomhed, der går foran. Dette er en organisation, der har en lang historie, som handler om at levere ekstraordinære kundeoplevelser, og vi er glade for at være en del af deres fremtidsplaner om at bygge videre på dette fundament."

For dybere indsigt i Tecsys' innovative supply chain løsninger, læs mere på: www.tecsys.com.

Om Magasin du Nord

Magasin du Nord er et dansk stormagasin med forretninger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Lyngby, Rødovre og Field's,og webshop i både Danmark og Sverige. Magasin har en lang historie præget af traditioner, kreativitet og godt købmandskab, og siden grundlæggelsen i 1868 har missionen været at skabe inspirerende oplevelser for kunderne, og det er stadig det fælles mål i virksomheden. Magasin ønsker at give kunderne lidt mere, end de forventer gennem blandt andet den bedste service, attraktive brands samt brands, der forhandles eksklusivt i Magasin. Fremadrettet er Magasins fortsatte strategi at styrke onlineforretningen, og målet er at skabe en unik, sammenhængende shoppingoplevelse på tværs af alle platforme. Magasin du Nord ejes af den tyske kæde Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf.

Om Tecsys

Siden Tecsys blev grundlagt for 40 år siden, er der sket meget inden for supply chain teknologi. Men en ting har ikke ændret sig: Ved at udvikle dynamiske og innovative supply chain løsninger har Tecsys hjulpet virksomheder til vækst og givet konkurrencefordele. Tecsys kunder spænder over sundhed, distribution og forskellige typer af detailvirksomhed. Produkterne i markedet inkluderer lagerstyring, distributions- og transportstyring, ordrestyring samt komplette økonomistyrings- og analyseløsninger.

Tecsys' aktie er noteret på Toronto Stock Exchange med aktiekoden TCS. For yderligere oplysninger om Tecsys, se www.tecsys.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg