Mason Capital annoncerer yderligere forlængelse af Udbudstilbud

NEW YORK, Juli 26, 2024 /PRNewswire/ -- Mason Capital Management LLC, et Delaware-selskab med begrænset ansvar ("Mason Capital"), annoncerede i dag forlængelsen af udløbet af sit tidligere annoncerede købstilbud (»Købstilbuddet«) for alle udestående amerikanske depotaktier (»ADS'er«) og ordinære aktier (»Ordinære Aktier«) i Forward Pharma A/S til en købspris på $ 437.00 pr. ADS eller 0,76 DKK pr. ordinær aktie, hvis vilkår og betingelser er beskrevet i et købstilbud dateret den 14. maj 2024, et tilhørende Letter of Transmittal dateret den 14. maj 2024 og et tilhørende Share Transfer Note dateret den 14. maj 2024 (tilsammen "Tender Offer Materials"). Udbudstilbuddet, som tidligere var planlagt til at udløbe kl. 17:00, Ny York City time, den 24. juli 2024, er blevet forlænget yderligere til kl.17:00, Ny York City time, den 31. Juli 2024, medmindre Udbudstilbuddet forlænges yderligere eller afsluttes tidligere.

Fra den 24. juli 2024 er 1338 ADS'er og ingen Ordinære aktier blevet tilbudt i forbindelse med Købstilbuddet. Selvom Mason Capital har været i kontakt med Bank of Mellon som depositar med henblik på at behandle de ordinære aktier i overdragelsen af ADS'er på afviklingsdatoen (som defineret i udbudsmaterialet), kan Mason Capital fra den 24.Juli 2024 sælge aktierne i bankens ordinære aktier i derudover vil det ikke bekræfte, om BNY-betingelsen (som defineret i købstilbudsmaterialet) vil være opfyldt på afviklingsdatoen. Mason Capital forventer at fortsætte med at arbejde med depositaren for at afgøre, om BNY-betingelsen vil blive opfyldt på afviklingsdatoen. Anmodninger om dokumenter vedrørende købstilbuddet kan rettes til MacKenzie Partners på 800-322-2885 eller [email protected].

Mason Capital vil kun foretage Købstilbuddet i henhold til og i overensstemmelse med vilkårene i købstilbudsmaterialet (i henhold til hvilket udløbsdatoen for Købstilbuddet er blevet forlænget til 17.00, Ny York time, den 31. Juli 2024). Mason Capital giver ingen anbefaling om, hvorvidt indehavere af ADS'er eller ordinære aktier bør udbyde eller afstå fra at udbyde deres ADS'er eller ordinære aktier. Indehavere skal beslutte, om de vil deltage i tilbuddet, og i bekræftende fald, hvor mange ADS'er eller ordinære aktier, der skal returneres eller købes. Tilbuddet fremsættes ikke til indehavere af ADS'er eller ordinære aktier i nogen jurisdiktion, hvor udstedelse eller accept heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapir, blue sky eller anden lovgivning i den pågældende jurisdiktion.

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om at købe værdipapirer eller en opfordring til et tilbud om at sælge værdipapirer eller et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe nye værdipapirer, og den udgør heller ikke et tilbud eller en opfordring i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne pressemeddelelse, men som ikke er defineret heri, har den betydning, der er tillagt dem i udbudsmaterialet.

Om Mason Capital

Mason Capital er en global event-drevet hedgefond grundlagt i juli 2000 af Ken Garschina og Mike Martino. De forvaltede aktiver er på 1,37 milliarder USD pr. 31. december 2023. Mason Capital har et absolut afkastfokus og søger at generere konsekvente positive afkast i ethvert markedsmiljø.