Mason Capital meddeler udløbet og afviklingen af sit udbud

NEW YORK, 9. august 2024 /PRNewswire/ -- Mason Capital Management LLC, et Delaware-selskab med begrænset ansvar ("Mason Capital"), annoncerede i dag udløbet og afviklingen af sit tidligere annoncerede købstilbud ("Købstilbuddet") for alle udestående amerikanske depotaktier ("ADS'er") og ordinære aktier ("Ordinære Aktier") i Forward Pharma A/S til en købspris på $437.00 pr. ADS eller 0,76 DKK pr. ordinær aktie, hvis vilkår og betingelser er beskrevet i et købstilbud dateret den 14. maj 2024, et tilhørende Letter of Transmittal dateret den 14. maj 2024 og et tilhørende Share Transfer Note dateret den 14. maj 2024 (tilsammen "Tender Offer Materials").

Udbuddet udløb som planlagt kl. 17.00 New York-tid den 31. juli 2024 ("udløbsdatoen"), og alle 1.344 ADS'er, der var gyldigt indgivet til udbuddet før udløbsdatoen, blev accepteret og afregnet den 1. august 2024.

MacKenzie Partners er informations- og udbudsagent for udbuddet. Anmodninger om yderligere kopier af udbudsmaterialet kan rettes til MacKenzie Partners på 800-322-2885 eller [email protected].

Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om at købe værdipapirer eller en opfordring til et tilbud om at sælge værdipapirer eller et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe nye værdipapirer, og den udgør heller ikke et tilbud eller en opfordring i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne pressemeddelelse, men som ikke er defineret heri, har den betydning, der er tillagt dem i udbudsmaterialet.

Om Mason Capital

Mason Capital er en global event-drevet hedgefond grundlagt i juli 2000 af Ken Garschina og Mike Martino. De forvaltede aktiver er på 1,37 milliarder USD pr. 31. december 2023. Mason Capital har et absolut afkastfokus og søger at generere konsekvente positive afkast i ethvert markedsmiljø.

Udsagn, der relaterer til fremtiden

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udtalelser. Fremadrettede udsagn er oplysninger af ikke-historisk karakter eller som vedrører fremtidige begivenheder og er underlagt risici og usikkerhed. Der kan ikke gives nogen garanti for, at de her beskrevne transaktioner vil blive gennemført, eller for de endelige vilkår for sådanne transaktioner. Mason Capital påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten det er som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder eller af nogen anden grund.