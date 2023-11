nCino skal tale på kommende fintech-konferencer

Leder indenfor skybaseret bankvirksomhed skal tale på MoneyLive Nordic Banking 2018 og LendIt Fintech Europe 2018

LONDON, 29. oktober 2018 /PRNewswire/ -- nCino, som er den førende i verden indenfor skybaseret bankvirksomhed, meddelte i dag, at medarbejdere fra virksomhedens ledelse og markedsudviklingsgruppen skal tale på to kommende konferencer på fintech-området.

Nathaniel Ward, som er Regional Vice President for markedsudvikling for EMEA hos nCino, skal tale på MoneyLive Nordic Banking 2018 i forbindelse med en session med titlen: New Models in Banking: The Impact of Digitalisation. Sessionen har til formål at udforske de fordele og muligheder, som er forbundet med skybaseret bankvirksomhed, og hvordan man aktiverer en medarbejderstab via digital transformation. Sessionen finder sted den 8. november kl. 9.45 på Copenhagen Marriot Hotel.

Før nCino arbejdede Ward som Market Lead hos CEB, nu Gartner, i deres IT Practice for EMEA. I denne egenskab var han regelmæssigt at finde på talerlisten ved forskellige events i branchen, og han var en betroet rådgiver for CIO-kunder og IT-ledere i forbindelse med omstilling af deres IT-funktion. Som en kapacitet indenfor sit felt vil Ward også være at finde i et panel på konferencen med titlen: Adapting Your Business and Operating Model to a New Environment. Paneldebatten afvikles den 8. november kl. 10.05 på Copenhagen Marriot Hotel.

Senere i november deltager nCinos øverste innovationsmedarbejder Nathan Snell i en uformel snak på LendIt FinTech Europe 2018 . I en session med titlen The Rapid Pace of Product Launches in the Digital Age vil Snell tale om, hvordan kunstig intelligens (AI) påvirker fremtidens bankvæsen.

"Potentialet er næsten for stort til at spå om, efterhånden som AI og maskinindlæring integreres mere og mere i bankvirksomhed", udtalte Snell. "Den virkelige fordel ligger i de finansielle institutioners mulighed for at forstå, hvor og hvordan det giver bedst mening at anvende disse redskaber først, og hvor de kan høste den største værdi hurtigst muligt. Jeg glæder mig til at fortælle om nCinos indgangsvinkel til emnet i forbindelse med LendIt Europe".

Snells uformelle snak finder sted den 19. november kl. 12.20 på Business Design Centre i London.

Om nCino

nCino er den førende virksomhed i verden inden for skybaseret bankvirksomhed. Med virksomhedens Bank Operating System, som er baseret på Salesforce-platformen, kan finansielle institutioner leverer den hastighed og digitale erfaring, som kunderne forventer, samtidig med at det understøttes af den kvalitet og gennemsigtighed, som bankfolk har brug for. Følg @nCino eller se mere på www.ncino.com .

