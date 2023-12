NOH+DENMARK2023: Oplev Japans skønhed igennem Noh, en traditionel japansk scenekunstart

Foredrag om japansk kultur og Noh-forestilling på ARKEN Museum for Samtidskunst lørdag den 30. september

TOKYO, 15. september 2023 /PRNewswire/ -- NOH+DENMARK er en gruppe under ledelse af Isa Takeda, en Noh shite-skuespiller fra Hosho-skolen, som er en del af General Incorporated Association Hoshokai. Som en del af gruppens projekt om at fremme Noh og japansk kultur i Danmark vil den afholde foredrag om japansk kultur samt en Noh-forestilling lørdag den 30. september 2023 på ARKEN Museum for Samtidskunst.

Siden 2017 har NOH+DENMARK været aktivt involveret i Noh-forestillinger, eksperimentelle workshops og onlineforedrag først og fremmest i København. I år inviterer gruppen til den syvende event på ARKEN Museum for Samtidskunst med et tema, der kredser om "skønheden" i de traditionelle japanske scenekunstarter. I løbet af eventen vil foredraget i japansk kultur vise demonstrationer af den traditionelle teceremoni, introducere Noh-kostumer og lade publikum prøve traditionel japansk røgelse. Deltagerne vil have mulighed for at opleve skønheden i traditionel japansk kultur set ud fra forskellige aspekter, herunder værktøj og kostumer. Ved Noh-forestillingen vil de i alt syv Noh-spillere præsentere en særlig Noh-dans, der er skabt specielt til det danske publikum. Forestillingen fokuserer på charmen ved det enkelte instrument samt skønheden i dansene og påkaldelserne med henblik på at skabe en scene, der aktivt involverer publikum i kunstskabelsesprocessen og giver en unik oplevelse ud over den traditionelle Noh-forestilling.

Resumé af eventen

Navn: NOH+DENMARK2023 "Foredrag i japansk kultur" og "Noh-forestilling"

Arrangør: NOH+DENMARK

Finansieret af: Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Dato/tidspunkt: Foredrag om japansk kultur: 30. september 2023 (lørdag) 11.30-12.30

Noh-forestilling: 30. september 2023 (lørdag) 14.00-14.45

Sted: ARKEN Museum for Samtidskunst

Spillere: Isa Takeda / Noh Shite-spiller af Hosho-skolen

Hajime Tazaki / Noh Shite-spiller af Hosho-skolen

Shuga Fujii / Noh Shite-spiller af Hosho-skole

Shuntaro Kumamoto / Fløjtenist af Morita-skolen

Yoshiaki Iitomi / Trommeslager, lille håndtromme, af Okura-skolen

Keinosuke Okura / Trommeslager, hoftetromme, af Okura-skolen

Kiyoshi Yoshitani / Trommeslager, tromme med trommestik, af Konparu-skolen

Hiroko Katsu / Foredragsholder om japansk kultur, instruktør i teceremoni

Yukako Iida / Foredragsholder om japansk kultur, eventens producent

Pris: Foredrag om japansk kultur 70 kr. / Noh-forestilling 140 kr.

Der skal betale entré til museet.

Billetter: https://47ce43-2.myshopify.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2206745/image_1.jpg