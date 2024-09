Ny Undersøgelse 'Denmark: A Unicorn Factory' af Det Denmark Handelskammer Navne Zensai en Rising Danish enhjørning blandt Europas førende tech økosystem

ÅRHAUS, Denmark, September. 12, 2024 /PRNewswire/ -- Zensai , den eneste AI-drevne læring, medarbejderengagement og præstationsstyringsplatform, der er indbygget i Microsoft 365 og Teams, annoncerede, at den er blevet anerkendt blandt de bedste Danish tech-virksomheder, der opnår en enhjørningstatus, ifølge en ny undersøgelse foretaget af Det Danish Handelskammer. Rapporten, Denmark: En Unicorn Factory, nul-in på nøgletendenser for at hjælpe med at fremme vækst og fastholdelse på tværs af etablerede og nye Danish enhjørninger. Zensai inddragelse styrker, at Denmark står med virksomhedens mission om at gøre mennesker mere succesfulde.

Source: Denmark: A Unicorn Factory / Danish Chamber of Commerce

Med AI-alderen og nye værktøjer, der bringer en teknologisk revolution til enhver virksomhed i dag, er Zensai beæret over at blive inkluderet blandt de virksomheder, der er undersøgt i dagens rapport, der hæver Danish innovation og løser nogle af de mest presserende samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer rundt om i verden i dag.

På grundlag af data fra Dealroom gennemførte Det Danish Handelskammer en omfattende analyse af Europas teknologiske landskab og udpakkede vigtige resultater på tværs af Europas enhjørninger og de mest lovende startups. Undersøgelsen, der blev afsluttet den 28. august 2024, omfatter virksomheder, der er grundlagt fra 2000 og fremefter, og som har opnået en værdiansættelse på 1 mia. USD eller derover på grundlag af en finansieringsrunde, et opkøb eller en børsnotering.

Vigtigste Resultater:

Denmark har det højeste antal stigende enhjørninger på 7,7 pr. million indbygger, hvilket overgår Storbritannien og Finland .

har det højeste antal stigende enhjørninger på 7,7 pr. million indbygger, hvilket overgår Storbritannien og . Der er i alt grundlagt 12 enhjørninger i Denmark , hvoraf 8 (70%) har flyttet deres hovedkvarter til udlandet til andre lande med bedre lovgivningsmæssige rammer til at skalere.

, hvoraf 8 (70%) har flyttet deres hovedkvarter til udlandet til andre lande med bedre lovgivningsmæssige rammer til at skalere. Denmark har i alt 46 stigende enhjørninger, idet stigende enhjørninger defineres som virksomheder, der har rejst mindst 50 mio. USD i kapital siden år 2000.

har i alt 46 stigende enhjørninger, idet stigende enhjørninger defineres som virksomheder, der har rejst mindst 50 mio. USD i kapital siden år 2000. Denmark tilbyder gratis uddannelse, hvilket resulterer i en veluddannet befolkning, der er blevet kulturelt opmuntret til at tænke kreativt og kritisk, hvilket bidrager til det høje antal enhjørninger.

tilbyder gratis uddannelse, hvilket resulterer i en veluddannet befolkning, der er blevet kulturelt opmuntret til at tænke kreativt og kritisk, hvilket bidrager til det høje antal enhjørninger. Bedre adgang til udenlandske talenter og bedre betingelser for børsnoteringen blev rangeret som de mest afgørende for at holde enhjørninger i Denmark .

Undersøgelsen interviewede yderligere 10 grundlæggere af enhjørninger og lovende startups om de mest afgørende barrierer i Denmark, når det kommer til at fremme og holde enhjørninger i Denmark. Adgang til talent, finansiering, innovation og dyrkning af en stærk iværksætterkultur var blandt de kollektive rammebetingelser for nuværende og nye enhjørninger.

Zensai's administrerende direktør, Rasmus Holst, udtalte: "For at fremme et blomstrende opstartsmiljø skal Denmark skabe bedre synergier mellem internationalt talent og finansiering og de nye virksomheder i Denmark. Vi har brug for et setup, hvor både internationale talenter og medstiftere nemt kan komme og arbejde for Danish startups. Vi skal også sikre, at de stimuleres af en skatteinfrastruktur, der belønner resultater for både stiftere og investorer. Endelig er det afgørende at opbygge partnerskaber med internationale investeringsøkosystemer, som i Silicon Valley, for at udvikle køretøjer til at gøre Danish startups mere attraktive - vi har talentet, vi mangler den skalerede finansieringsinfrastruktur."

Om Zensai

Zensai, den førende Human Success Platform, integreres problemfrit i Microsoft 365 og Teams og drives af AI. Vores mission? At frigøre menneskeligt potentiale over hele verden. Med en global tilstedeværelse, der spænder over 60+ lande og millioner af brugere, revolutionerer Zensai medarbejderudvikling, engagement og præstationsstyring. Som en Microsoft Preferred Solution omdefinerer vi succesmålinger og tilbyder en best-practice ramme og løsning til læring, engagement og ydeevne, der leveres i Microsoft 365-miljøet. Zensai er drevet af AI, designet til produktivitet og tilpasset din unikke arbejdsproces, og er rangeret som nr. 94 på TIME's 2024 World's Top EdTech Companies-liste. Læs mere på www.zensai.com

