Region Hannover byder velkommen til jule-vinterglæder

Så er det tid til forventningens glæde! Fra og med den 27. november tiltrækker julemarkederne i byen og regionen Hannover besøgende med deres umiskendelige juleduft af grantræer, stearinlys, gløgg og småkager.

HANNOVER, Tyskland, 13. november 2023 /PRNewswire/ -- Julemarkedet i Hannovers gamle bydel er en særlig favorit hvert år. Den maleriske atmosfære med ønskebrøndskoven, den finske landsby med flammelaks og glögi, gøglere og det gigantiske juletræ foran markedskirken får straks de besøgende i julestemning.

For første gang iscenesætter det kreative hold fra Roncalli-Drømmefabrikken i år en julelandsby på Ernst-August-Platz foran Hannovers hovedbanegård – som et stemningsfuldt visitkort for byen. Landsbyen vil være præget af mange små dekorerede hytter, et historisk pariserhjul og glamourøse projektioner på banegårdens facade.

På Kröpcke-pladsen roterer verdens største walk-in-julepyramide på 18 meter.

Langs gågaden Lister Meile i den østlige del af byen er der et særlig familievenligt julemarked med masser af godter og kunsthåndværksboder.

Byer og kommuner rundt om i regionen byder ligeledes på en række charmerende og stemningsfulde julemarkeder.

Traditionelt lukker Hannovers julemarkeder den 22. december. Men på hovedbanegården, Kröpcke-pladsen og ude i regionen kan der festes et par dage længere. Alle oplysninger om julemarkederne i byen og regionen Hannover kan findes på www.hannover-living.de/weihnachtsmaerkte/

Skøjtebane midt i city:

Den 24. november starter vinterprogrammet på Raschplatz bag Hannovers hovedbanegård. Så lægger Nordtysklands største syntetiske og energineutrale kunstige skøjtebane op til skøjteløb og curling på 440 m². Yderligere oplysninger:

www.hannover-living.de/raschplatz-winter-open-air/

Et funklende totalkunstværk kan besøgende glæde sig til i Christmas Garden Hannovers Eventyrzoo – med 30 farvestrålende illuminationer. Yderligere oplysninger:

www.hannover-living.de/events/christmas-garden-hannover/

Hannover Marketing & Tourismus GmbH tilbyder spændende oplevelsespakker til julearrangementerne. Alle oplevelsespakker kan findes på

www.hannover-living.de/winterhighlights-in-hannover/

- Billedet er tilgængeligt på AP -

Pressekontakt

Ela Windels | Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Telefon: 0049 (0)511/123490-26

[email protected]