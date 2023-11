Regio Hannover nodigt u uit voor kerstvertier

Voorpret graag! Vanaf 27 november lokken de kerstmarkten in en rond Hannover u met hun onmiskenbare geur van dennen, kaarsen, bisschopswijn en gebak.

HANNOVER, Duitsland, 13 november 2023 /PRNewswire/ -- Vooral de kerstmarkt in de oude binnenstad van Hannover is geliefd. De schilderachtige sfeer met wensbron, het Finse dorp met gerookte zalm en glögg, goochelaars en de gigantische kerstboom voor de Marktkirche brengen bezoekers direct in kerststemming.

Het creatieve team van de Roncalli-droomfabriek ensceneert dit jaar een kerstdorp op het Ernst-August-Platz voor het Hauptbahnhof, als sfeervol visitekaartje van de stad. Het dorp biedt allerlei gedecoreerde hutten, een historisch reuzenrad een schitterende projecties op de gevel van het station.

Op de Kröpcke draait met zijn 18 meter de grootste beloopbare kerstpiramide ter wereld. En langs de voetgangerszone de Lister Meile, in het oosten van de stad, strekt zich een knusse kerstmarkt met allerlei lekkernijen en kunstnijverheid uit.

Ook de steden en gemeenten in de regio bieden talrijke charmante en sfeervolle kerstmarkten.

Traditioneel sluiten de kerstmarkten van Hannover op 22 december hun deuren. Maar bij het station, op de Kröpcke en in de regio kunt u nog wat langer feestvieren. Alle info over de kerstmarkten in en rond Hannover vindt u op www.hannover-living.de/weihnachtsmaerkte/

Schaatsen midden in de binnenstad:

Op 24 november start het winterprogramma op het Raschplatz achter het station. Dan nodigt de grootste synthetische, energieneutrale kunstijsbaan van Noord-Duitsland

u uit om te komen schaatsen en ijsstokschieten. Meer info: www.hannover-living.de/raschplatz-winter-open-air/

De Christmas Garden in de Erlebniszoo Hannover belooft met dertig bontgekleurde lichtbeelden een prachtig totaalkunstwerk te worden. Meer info:

www.hannover-living.de/events/christmas-garden-hannover/

Hannover Marketing & Tourismus GmbH biedt spannende avonturenpakketten voor deze kerstevenementen aan. U vindt alle pakketten op

www.hannover-living.de/winterhighlights-in-hannover/

