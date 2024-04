REP Fitness annoncerer udvidelse til det europæiske marked med en direkte-til-forbruger tilgang

DENVER, 12. april 2024 /PRNewswire/ -- REP, der er kendt for deres innovative fitnessudstyr i høj kvalitet, er begejstret for at annoncere deres udvidelse til det europæiske marked. Denne strategiske indsats vil revolutionere tilgængeligheden af REP's produkter til hjemme- og kommercielle træningscentre i hele Europa.

REP har etableret en succesfuld og robust tilstedeværelse i USA og andre markeder, herunder Storbritannien, gennem partnerskaber med lokale distributører. Virksomhedens seneste tiltag sigter mod at replicere den direkte-til-forbruger (DTC) model, som har været en væsentlig faktor i dens succes i USA.

For at stå i spidsen for denne ekspansion går REP sammen med to anerkendte veteraner fra den europæiske fitnessindustri, Fitness Engros fra Danmark og Innovex Fitness fra Holland, som i øjeblikket driver succesfulde distributionsnetværk i Europa. Dette partnerskab er klar til at udnytte hver parts styrker for at etablere en sømløs DTC-model, der er i overensstemmelse med REP's forpligtelse til kvalitet, innovation og kundetilfredshed.

Ryan McGrotty, co-CEO for REP, udtrykte sin begejstring for den nye satsning og sagde: "Vi er glade for at bringe REP til vores europæiske kunder. Vores partnerskab med Fitness Engros og Innovex Fitness vil sikre, at vi opretholder vores høje standarder for service og produktkvalitet. Denne udvidelse handler om mere end blot at øge vores rækkevidde; det handler om at gøre kvalitetsfitnessudstyr tilgængeligt for flere mennesker, så de kan nå deres fitnessmål med de bedst mulige værktøjer."

Brian Andersen fra Fitness Engros gentog det og sagde: "Partnerskabet med REP er et monumentalt skridt på vores rejse. Vi har beundret REP's engagement i kvalitet og innovation, og vi er begejstrede for at kunne integrere vores lokale ekspertise med deres værdsatte omdømme. Sammen er vi klar til at omdefinere fitnessudstyrslandskabet i Europa."

Cees van Toor fra Innovex Fitness tilføjede: "Dette partnerskab er et vidnesbyrd om de fælles værdier og visioner for REP og vores team. Vi er forpligtet til at levere en uovertruffen kundeoplevelse, og med REP's innovative produkter og vores markedsviden glæder vi os til at påbegynde denne rejse."

Den europæiske ekspansion er et vidnesbyrd om REP's forpligtelse til at gøre førsteklasses fitnessudstyr tilgængeligt for et globalt publikum. Med fokus på kvalitet, innovation og kundetilfredshed vil REP have en betydelig positiv indvirkning på de europæiske fitnessindustrientusiaster, lige fra nybegyndere til professionelle fra hjemmegymnasier til kommercielle faciliteter, ligesom REP har gjort i USA i mere end et årti.

OM REP FITNESS

REP udvikler og sælger innovativt udstyr til styrketræning i verdensklasse, der sælges over hele verden. REP blev grundlagt i Colorado i 2012 af to brødre med en fælles passion for fitness og er vokset til et team på mere end 200 med distribution, kontorer og produktion på globalt plan. Den fælles passion for styrke er det, der driver REPs innovative ånd i dag, hvor det er afgørende at skabe klasseførende fitnessudstyr.

REP er blevet opført to gange på Inc. 5000 hurtigst voksende virksomheder i 2018 (#450) og i 2021 (#962). REP-produkter er ofte opført som topvalg i mange fitnesspublikationer, såsom Men's Health.

For yderligere oplysninger om REP, besøg repfitness.com.

For produktoversigter, anmeldelser og meget mere, besøg REP's blog , YouTube-kanal, Facebookog Instagram.

