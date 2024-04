REP Fitness kondigt uitbreiding aan op de Europese markt met een Direct-to-Consumer benadering

DENVER, 11 april 2024 /PRNewswire/ -- REP, bekend om haar innovatieve, hoogwaardige fitnessapparatuur, is verheugd haar uitbreiding naar de Europese markt aan te kondigen. Deze strategische onderneming zal een revolutie teweegbrengen in de beschikbaarheid van REP-producten voor thuis- en commerciële sportscholen in heel Europa.

REP heeft met succes een sterke aanwezigheid opgebouwd in de Verenigde Staten en andere markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, door samen te werken met lokale distributeurs. De nieuwste onderneming van het bedrijf is gericht op het kopiëren van het direct-to-consumer (DTC) model, dat in belangrijke mate aan het succes in de VS heeft bijgedragen.

Om deze uitbreiding te versnellen, bundelt REP de krachten met twee gerenommeerde veteranen uit de Europese fitnessindustrie, Fitness Engros uit Denemarken en Innovex Fitness uit Nederland. Momenteel beschikken beide ondernemingen over succesvolle distributienetwerken in Europa. Dit partnerschap is klaar om de sterke punten van elke partij te benutten en een naadloos DTC-model op te zetten dat aansluit bij REP's streven naar kwaliteit, innovatie en klanttevredenheid.

Ryan McGrotty, co-CEO van REP, toonde zich enthousiast over de nieuwe onderneming: "We zijn verheugd om REP naar onze Europese klanten te brengen. Onze samenwerking met Fitness Engros en Innovex Fitness zorgt ervoor dat we onze hoge standaarden op het gebied van service en productkwaliteit kunnen handhaven. Deze uitbreiding is meer dan het vergroten van ons bereik alleen; het gaat erom dat meer mensen toegang hebben tot kwaliteitsfitnesstoestellen, zodat zij hun fitnessdoelen kunnen bereiken met de best mogelijke hulpmiddelen."

Brian Andersen van Fitness Engros sluit zich hierbij aan en zegt: "Onze krachten bundelen met REP is een monumentale stap in onze reis. We bewonderen REP's toewijding aan kwaliteit en innovatie, en we zijn verheugd om onze lokale expertise te integreren met hun gewaardeerde reputatie. Samen zijn we op weg om het landschap van fitnessapparatuur in Europa opnieuw te definiëren."

Cees van Toor van Innovex Fitness voegt hieraan toe: "Deze samenwerking is een bewijs van de gedeelde waarden en visies van REP en ons team. We zijn vastbesloten om een ongeëvenaarde klantervaring te leveren. Met REP's innovatieve producten en onze kennis van de markt gaan we enthousiast deze reis beginnen."

De Europese uitbreiding getuigt van REP's toewijding om topklasse fitnessapparatuur toegankelijk te maken voor een wereldwijd publiek. Met een focus op kwaliteit, innovatie en klanttevredenheid is REP vastbesloten om een significante positieve impact te hebben op de Europese fitnessbranche, van beginners tot professionals, van thuisfitnesscentra tot commerciële faciliteiten - net zoals REP dat al meer dan tien jaar doet in de VS.

OVER REP FITNESS

REP ontwerpt en verkoopt innovatieve krachtapparatuur van topklasse die wereldwijd wordt verkocht. REP werd in 2012 in Colorado opgericht door twee broers met een gedeelde passie voor fitness en is uitgegroeid tot een team van meer dan 200 personen, met mondiale distributie, kantoren en productie. REP's innovatieve geest wordt vandaag gedreven door juist die gedeelde passie voor kracht, waarbij het creëren van toonaangevende fitnessapparatuur voorop staat.

REP is twee keer opgenomen in de lijst van Inc. 5.000 snelst groeiende bedrijven - in 2018 (#450) en in 2021 (#962). REP-producten worden vaak genoemd als topkeuze in veel fitnessbladen, zoals Men's Health.

