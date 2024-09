Sana Kliniken AG Udvælger RLDatix Optima til Transformation af Arbejdsstyrkeforvaltnings

Partnerskabet vil fremme Sana igangværende initiativ til omfattende digital transformation og støtte til hele arbejdsstyrken.

FRANKFURT, Tyskland, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Sana Kliniken AG, en førende integreret sundhedsudbyder i Tyskland med over 40 hospitaler, 50 lægehuse og 38.000 medarbejdere, samarbejder med RLDatix, den førende globale udbyder af software og tjenester til tilknyttede sundhedsydelser, om at implementere RLDatix cloudbaserede arbejdsstyrkeforvaltnings løsninger på tværs af virksomheden. Dette partnerskab markerer en milepæl på vejen til at forbedre personaleledelse, medarbejdertilfredshed og i sidste ende patientpleje.

Sana er indstillet til at implementere Optima, RLDatix arbejdsstyrkeforvaltnings suite, som giver medarbejderne et brugervenligt automatisk rostering system, end-to-end fraværsstyring og avanceret medarbejder selvbetjeningsfunktionalitet. Disse funktioner vil give Sana-medarbejderne mulighed for selv at styre deres tidsplaner, uden problemer at foretage ad-hoc-omfordeling og muliggøre kortsigtede justeringer af arbejdsplanen, hvilket vil spare tid betydeligt og øge medarbejdertilfredsheden.

"Dette er et spændende skridt i vores rejse mod digital transformation", sagde Stefanie Kemp, bestyrelsesmedlem og Chief Transformation Officer hos Sana. "Vores medarbejdere vil være i stand til at designe større fleksibilitet og deltagelse i deres tidsplaner. Derudover vil udrustningen af ledere og personale med moderne værktøjer som Optima forbedre Sana appel for patienter og medarbejdere."

Integrering af RLDatix arbejdsstyrkeforvaltnings-løsninger i skyen vil også gøre det muligt for Sana-sygehuse at integrere relevante data i hele virksomheden og give ledere mulighed for at træffe informerede beslutninger, der vil hjælpe med at transformere kulturen omkring risikostyring og sikkerhed.

"Vi har en utrolig mulighed for at udnytte kraften i tilknyttede sundhedsplejeoperationer i Tyskland sammen med Sana", sagde Jeff Surges, administrerende direktør for RLDatix. "Vi ser frem til at støtte Sana i at træffe bedre informerede beslutninger, bedre håndtere risiko og optimere patientplejen".

"Sana er en meget forskelligartet gruppe med mange kollektive overenskomster og arbejdstidsregler, som alle vil blive sømløst integreret i et centraliseret system med Optima", sagde Matthias Scholtz, General Direktør for RLDatix Tyskland. "Denne integration gør det muligt for Sana hurtigt at implementere nye koncernomspændende eller lokale standarder og bedste praksis, strømline planlægningsprocesser, reducere planlægningsindsatsen og optimere ressourceallokeringen".

Gennem sit partnerskab med RLDatix, sætter Sana nye standarder i den Tyske sundhedssektor og understreger sit krav om at spille en banebrydende rolle i sektoren.

Bekendtgørelsen følger RLDatix erhvervelse af Breitenbach, en tysk-baseret leverandør af integrerede løsninger, der specialiserer sig i arbejdsstyrkeforvaltnings.

Om RLDatix

I mere end 20 år, har RLDatix forsvaret sikkerheden som vores drivkraft. Vi er den eneste organisation, der integrerer data på tværs af risiko, sikkerhed, overholdelse, leverandørlivscyklus og arbejdsstyrkeforvaltnings for at give beslutningstagere de kritiske indsigter, de har brug for at forbedre plejekvaliteten og forbedre patientresultaterne på tværs af virksomheden. Denne tilgang, der prioriterer sikkerhed og resultater for både patienter, arbejdsstyrker og organisationer, er det, vi kalder forbundne sundhedsplejeoperationer.

Pålidelige hos tusindvis af sundhedspersonale over hele verden, giver vi dem mulighed for at fokusere på det, der betyder mest: at levere effektiv, patientcentreret pleje. Sammen, kan vi skabe en lysere fremtid, hvor meningsfulde dataindsigter fører til sikrere sundhedspleje for alle. Besøg www.rldatix.com for at få mere at vide.

