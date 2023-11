SHAREit udvider sin markedsandel i Norden - giver reklamekunder et nyt globalt publikum

SINGAPORE, 13. oktober 2022 /PRNewswire/ -- Den globale techvirksomhed SHAREit Group er hurtigt vokset til at blive en betydelig global platform for både brugere og reklamekunder. SHAREit er særligt kendt blandt gamere som en såkaldt go-to-platform, men virksomhedens netværk omfatter 150 lande på 45 sprog. SHAREit ekspanderer nu sin virksomhed fra Asien, Mellemøsten, Afrika og Sydamerika til Storbritannien og EU.

Centralt i SHAREits udvalg af applikationer står SHAREit-appen, som gør, at brugere kan dele mange forskellige store multimediefiler hurtigt og i høj kvalitet uden at bruge mobildata eller en internetforbindelse. Missionen for SHAREit-koncernen er at gøre digitalt indhold tilgængeligt for alle, særligt for personer i vækstmarkeder.

Over 50 % af alle personer i alderen 6-64 i EU spiller computerspil, og 47 % er kvinder. Der er næsten 209 mio. mobilgamere i Vesteuropa, og med udviklere som King, Rovio, Ubisoft, Gameloft, Supercell og mange andre virksomheder, der fører an i EU, vil markedet kun vokse fra styrkeposition til styrkeposition. SHAREit er begejstret over at være på vej ind på et marked med eksponentiel vækst.

SHAREits vækst er bygget på princippet om at dele, som er gjort muligt ved brugeroplevelser i høj kvalitet og markedsføring, der går fra mund til mund. I Asien, Mellemøsten og Afrika er styrken i anbefalinger fra andre særlig betydningsfuld. Det har skabt et socialt økosystem, hvor personer opdager nye apps via venner og familie. SHAREit tilbyder reklamevirksomheder en enestående platform, som når et bredt internationalt publikum. SHAREit forbinder nu reklamekunder og brugere på tværs af en lang række brancher med høj vækst. De mest fremtrædende er: e-handel, gaming, fintech, fødevareteknologi og OTT (spredning af internetindhold direkte til brugerne).

SHAREit deltog i verdens førende konferenceevent for gamingindustrien, Pocket Game Connects, i Helsinki den 27.-28. september 2022. Virksomheden løftede sløret for, hvordan SHAREits omfattende spildelingsnetværk kan åbne op for fortsat vækst i antallet af brugere og i overgang til betalingsydelser for mobilgaming nu og i fremtiden.

Arunabh Madhur, der er regionsdirektør og chef for forretningen i EMEA-området i SHAREit-koncernen, siger: "SHAREit er en port til vækstmarkederne. Vi forbinder vores nye markedsføringspartnere i Europa med vores brugercommunities i vækstmarkeder over hele verden. Vi har allerede bevist potentialet i gamingsektoren, og nu vil vi give mulighed for, at vores partnere kan vokse globalt på tværs af brancher - også i Norden."

Virksomhedens globale placeringer afspejler appens succes og popularitet. Ifølge AppsFlyer Performance Index for 2. halvår 2021 ligger SHAREit som nummer fire i verden i forhold til mængde og resultat inden for kategorierne uden for gaming og som nummer syv i samtlige kategorier i In-App Purchases-indekset (IAP). Derudover lå SHAREit som nummer otte i det såkaldte global retention-indeks inden for alle spilkategorier.

Om SHAREit-koncernen

SHAREit-koncernen er en global teknologivirksomhed, som har bygget et mangesidigt udvalg af apps, der er installeret af næsten 2,4 milliarder brugere i verden, herunder kerneappen SHAREit. Appsene spænder over alt fra populære værktøjer inden for forsyningsvirksomhed til digitalt underholdningsindhold. SHAREit-koncernens virksomhedsnetværk når flere end 150 lande på 45 forskellige sprog. SHAREit har som mål at hjælpe varemærker med at opnå deres forretningsmæssige mål og brugerne med at få uhindret adgang til digitalt indhold i den højest mulige kvalitet.

https://www.ushareit.com/