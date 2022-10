SHAREit laajentaa markkinaosuuttaan Pohjoismaissa - tarjoten mainostajille uuden maailmanlaajuisen yleisön

SINGAPORE, 13. lokakuuta 2022 /PRNewswire/ -- Globaali teknologiayritys SHAREit Group on kasvanut nopeasti maailmanlaajuisesti merkittäväksi alustaksi sekä käyttäjille että mainostajille. Erityisesti peliyhteisössä go-to-alustana tunnetun SHAREitin liiketoimintaverkosto kattaa yli 150 maata 45 kielellä. SHAREit on nyt laajentamassa toimintaansa Aasiasta, Lähi-idästä, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja EU:hun.

SHAREit Groupin sovellussarjan ytimessä on SHAREit-sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa erilaisia suuria multimediatiedostoja nopeasti ja laadukkaasti ilman mobiilidataa tai internet-yhteyttä. SHAREit-konsernin tehtävänä on tarjota digitaalista sisältöä kaikille, erityisesti kehittyvien markkinoiden ihmisille.

Yli 50 % ihmisistä 6-64-vuotiasta EU:ssa pelaa videopelejä ja 47 prosenttia heistä on naisia. Länsi-Euroopassa asuu lähes 209 miljoonaa mobiilipelaajaa, ja kun Kingin, Rovion, Ubisoftin, Gameloftin, Supercellin ja monien muiden yhtiöiden kaltaiset kehittäjät johtavat kehitystä EU:ssa, markkinat kasvavat entisestään. SHAREit on innoissaan päästessään markkinoille, joilla on räjähdysmäinen kasvu.

SHAREitin kasvu perustuu jakamisen periaatteelle, jonka mahdollistavat korkealaatuinen käyttäjäkokemus ja suusanallinen markkinointi. Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa vertaissuositusten voima on erityisen vahva. Se on luonut sosiaalisen ekosysteemin, jossa ihmiset löytävät uusia sovelluksia ystävien ja perheen kautta. SHAREit tarjoaa markkinoijille harvinaisen alustan, joka tavoittaa laajan kansainvälisen yleisön. SHAREit yhdistää nyt mainostajat ja käyttäjät useilla kasvavilla toimialoilla. Merkittävimmät niistä ovat sähköinen kaupankäynti, pelaaminen, finanssiteknologia, elintarviketeknologia ja OTT.

SHAREit osallistui maailman johtavaan pelikonferenssitapahtumaan Pocket Gamer Connects Helsingissä 27.-28. syyskuuta 2022. Yhtiö kertoi, miten SHAREitin massiivinen vertaisverkkopelien jakamisverkosto voi mahdollistaa mobiilipelien jatkuvan käyttäjäkasvun ja rahanmuodostuksen nyt ja tulevaisuudessa.

Arunabh Madhur, SHAREit Groupin alueellinen varatoimitusjohtaja ja EMEA-liiketoiminnan johtaja toteaa: "SHAREit on väylä kehittyville markkinoille. Yhdistämme uudet markkinointikumppanimme Euroopassa käyttäjäyhteisöihimme kehittyvillä markkinoilla ympäri maailmaa. Olemme jo osoittaneet potentiaalin pelialalla, ja nyt haluamme antaa kumppaneillemme mahdollisuuden kasvaa ja laajentua globaalisti eri toimialoilla myös Pohjoismaiden alueella."

Yrityksen maailmanlaajuiset sijoitukset heijastavat sovelluksen suosiota ja menestystä. AppsFlyer Performance Index H2 2021 -indeksin mukaan SHAREit sijoittui maailmanlaajuisesti neljänneksi muiden kuin pelikategorioiden volyymi- ja suorituskykyluokituksissa ja seitsemänneksi kaikissa kategorioissa In-App Purchases (IAP) -indeksissä. Lisäksi SHAREit sijoittui kahdeksannelle sijalle maailmanlaajuisessa pysyvyysindeksissä kaikissa peliluokissa.

Tietoa SHAREit Groupista

SHAREit Group on maailmanlaajuinen teknologiayritys, joka on luonut monipuolisen sovellussarjan, jonka on asentanut lähes 2,4 miljardia käyttäjää maailmanlaajuisesti, mukaan lukien SHAREitin ydinsovellus. Ne vaihtelevat suosituista apuvälineistä digitaalisen viihdesisällön sovelluksiin. SHAREit Groupin liiketoimintaverkosto kattaa yli 150 maata 45 eri kielellä. SHAREitin tavoitteena on auttaa brändejä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa ja käyttäjiä saumattomasti käyttämään mahdollisimman laadukasta digitaalista sisältöä.

https://www.ushareit.com/

