Templafy rejser 15 millioner dollars for at øge væksten yderligere

KØBENHAVN, Danmark og LONDON og NEW YORK, 6. november, 2018 /PRNewswire/ -- Templafy, en global leder i skabelonstyring og dokumentoprettelse for virksomheder, har rejst yderligere 15 millioner dollars i deres serie B-finansieringsrunde.

"Vores investorer forstår behovet for at løse dokumentanarkiet præcis lige som vores kunder gør, hvilket sætter fokus på vores løsning i nutidens økosystem, hvad angår virksomhedssoftware," sagde Jesper Theill Eriksen, Adm. direktør hos Templafy. "Denne yderligere investering validerer vores fulde opbakning og slagkraften bag vores produkt."

Den yderligere investeringsstøtte kommer fra nuværende investorer, heriblandt Insight Venture Partners og Dawn Capital tillige med nuværende serie A-investorer SEED Capital, Preben Damgaard, virksomhedens grundlæggere og bestyrelse samt andre private investorer. Dagens bekendtgørelse bringer det samlede beløb, som virksomheden har rejst siden dens grundlæggelse i 2014 op på 40.2 millioner dollars.

"Templafys imponerende vækst og stærke 2018 er et vidnesbyrd om virksomhedens innovative platform inden for området, der beskæftiger sig med administration af virksomhedsindhold," sagde Jeff Horing, grundlægger og administrerende direktør hos Insight Venture Partners. "Insight glæder sig til at deltage i denne yderligere investeringsrunde for fortsat at udnytte Templafys vækstmuligheder og fremme deres lederskab."

Finansieringen vil blive brugt til at fremskynde Templafys allerede imponerende vækst i lovende år fremover. 2018 har i det store hele været et fantastisk år for Templafy. I februar offentliggjorde virksomheden deres indledende serie B-finansieringsrunde på 17.2 millioner dollars, som også var anført af Insight Venture Partners.

I august opkøbte Templafy SlideProof og tilføjede et kontor i Berlin for at forbedre det samlede produkttilbud for virksomhedskunder over hele verden. Ekspansionen fortsatte i oktober, da Templafy åbnede deres første amerikanske kontor i New York City og banede vej for deres amerikanske kunder, så de kunne tilpasse sig og nå toppen hurtigere for deres kunder i USA og holde trit med det stigende behov fra Fortune 500-virksomheder.

Alene sidste år har Templafy mere end tredoblet deres omsætning og har nu solgt over 600 tusind Templafy-licenser verden over. Templafy vandt for nyligt også førstepræmie som 'Årets nystartede virksomhed' ved Nordic Startup Awards 2018 og beviste, at de er en overhund i den nordiske gruppe bestående af nystartede virksomheder.

Templafy bringer individualiserede skabeloner til virksomheder, mærkespecifikt inventar og best practice-indhold sammen direkte i ethvert kontorprogram og strømliner, hvordan brugere opretter karakteristiske dokumenter, præsentationer og e-mails, der er overensstemmende med kravene. Med Templafy værner globale virksomheder om deres produktnavns integritet og øger produktiviteten takket være en centralt styret, sikker og brugervenlig platform.

Templafy blev grundlagt i København i 2014 af et team med over 15 års erfaring, hvad angår skabelonstyring og automatisering af dokumenter for at udvikle en skytjenesteløsning til virksomheder, som nu er en global leder inden for dens kategori og valideret af blue chip-virksomheder på alle kontinenter.

