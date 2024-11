Tomater, ungdommens eliksir: lykopenens fordele illustreret i projektet "Red Gold Tomatoes from Europe", der fremmes af ANICAV

Lykopen er kendt for sine vigtige antioxidanter og sine egenskaber, der beskytter hjertet og mod kræft. Tomatpulp indeholder 11 mg lykopen pr. 100 g, og der er 54 mg pr. 100 g i tomatskræl. Et højt niveau af lykopen i blodet er forbundet med en lav forekomst af visse kræftformer, især prostatakræft. Tomater er rige på C-vitamin (grundlæggende for immunsystemet); ifølge WHO (Verdenssundhedsorganisationen) har vi brug for mindst 45 mg dagligt for at beskytte mod sygdom. 100 g modne tomater indeholder 25 mg, mens 100 g forarbejdede tomater indeholder 43 mg.

Tomater kan også anvendes i naturkosmetik : påfør en blanding af tomatjuice, glycerin og salt for at få bløde og glatte hænder eller lav en skønhedsmaske med tomatekstrakter for en tonet hud. Og for teenagere kan cremer tilberedt med tomater behandle acne.

Tomater har et lavt kalorieindhold - kun 18 pr. 100 g. De indeholder ca. 1 g protein pr. 100 g, er fulde af vand og er derfor et effektivt vanddrivende middel, hvis de spises rå og uden salt. Ttomater har en meget speciel egenskab: tilberedning forbedrer lykopenens biotilgængelighed og øger deres antioxiderende effekter. En lækker tun og tomat sandwich og tomatjuice er en god snack til børn. Husk: tomater skal være ordentligt røde og modne; ellers indeholder de ikke lykopen - det er så gavnligt. Prøv denne velsmagende opskrift:

Røget sild med ristet peber og økologisk tomatsovs af konserverede, hele tomater

