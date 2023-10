Tuya annoncerede et partnerskab med Yiyen for at bygge en bæredygtig fremtid med smarte energistyringsløsninger

NEW YORK, 20. december 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), en global udbyder af IoT-udviklingsplatforme, annoncerede et partnerskab med Yiyen Electric Technology Co., Ltd (Yiyen) for at give kunderne mulighed for at give deres brugere et alt-i-et smart energistyringssystem, der integrerer energilagring, opladning og energiforbrugsmuligheder. Derudover vil Tuya give Yiyen avanceret smart udstyr til energilagring og arbejde sammen med dem for at fremme brugen af bæredygtig energi til en lysere fremtid.

Med støtte fra Tuya House & Community og Yiyens husholdningsenergilagringsprodukter vil begge parter forsyne familier med udstyr, softwarekontrol og byggetjenester for at hjælpe dem med at leve mere bæredygtige liv. Med løsningens dataindsamling og analyse på enhedsniveau af husholdningernes energiforbrugsvaner kan den informere husstande om, hvor meget energi de har genereret, brugt, lagret og sparet. Det kan også informere familier om overlegne energiforbrugsstrategier, der kan hjælpe dem med at bruge energi mere effektivt og reducere strømforbruget i deres hjem.

På tværs af den industrielle og kommercielle scene, ved at integrere Tuya Commercial Lighting & Building-løsning med Yiyens energilagringsprodukter, vil begge virksomheder give industrielle og kommercielle brugere en one-stop smart energistyringsløsning. Ved at tage flere elpriser i betragtning i forskellige perioder kan det udarbejde effektive energiforbrugsstrategier for ledere for at hjælpe dem med at reducere energiforbruget, sænke emissionerne samt reducere forbruget af elektricitet over hele linjen.

Tuyas smarte industriløsninger vil gøre Yiyen i stand til at opnå smart og visuel styring af flere energilagringsenheder og energilagringssystemer. Det vil også hjælpe Yiyen med at forbedre deres energistyring, øge effektiviteten af deres energioperationer sammen med at hjælpe dem med at fremme udviklingen af energilagringsindustrien.

I fremtiden vil Tuya fortsætte med at uddybe sit samarbejde med Yiyen og bruge flere kræfter og ressourcer på at udvikle IoT-økosystemet og implementere flere smarte energiløsninger på tværs af forskellige industrier. For eksempel planlægger begge parter at forsyne det oversøiske autocampermarked med en smart energistyringsløsning, som vil hjælpe brugerne med at løse praktiske energiproblemer, såsom højt energiforbrug af enheder, urimelige energifordelinger og ufuldstændige energilagringssystemer.

"Tuya er glad for at samarbejde med Yiyen for i fællesskab at fremme husholdningernes energilagring og industrielle og kommercielle energilagringsmarkeder. Dette vil yderligere forbedre servicekapaciteten på tværs af smarte energistyringsløsninger, som vil bidrage til at skabe et grønnere og mere bæredygtigt energiledelsessystem. Ved at udnytte Tuyas IoT-udviklingsplatform og Tuyas globale erfaring, kombineret med Yiyens oversøiske kanaler, vil begge parter yderligere gøre globale kunder i stand til at levere højstandard og pålidelige smarte energistyringsløsninger, der hurtigt kan implementeres på tværs af smarte energistyringssystemer til oversøiske husholdninger og industri og kommercielle brugere. Alt dette vil fremme udviklingen af bæredygtig energi på tværs af IoT-industrien," sagde Eva Na, Vice President for Marketing og Strategisk Samarbejde og CMO for Tuya Smart.

"Siden 2015 er Yiyen begyndt at bygge bæredygtige energiløsninger på tværs af den globale IoT-industri. Tuyas teknologier vil give flere muligheder for Yiyens energilagringsvirksomhed. Begge parter vil i fællesskab udforske det globale marked, så innovative smarte energistyringsløsninger hurtigt kan trænge ind på markedet for husholdningsenergilagring og industriel og kommerciel energilagring. Ydermere vil applikationsscenarierne booste den teknologiske iteration og opgradering af energilagringsindustrien, forbedre energi IoT-industriens medskyldighed, fremme flere industrier til at realisere energitransformation og opnå en win-win situation for alle." sagde Xia Hongfeng, formanden for Yiyen.

Yiyen blev grundlagt i 2008 og er en højteknologisk virksomhed dedikeret til forskning og udvikling og intelligent fremstilling af elektroniske og elektriske teknologier, der leverer kernekraftudstyr og systemløsninger til energi-IoT-industrien. Virksomheden er på forkant med elektrokemisk energilagring og markedet for RV-invertere. Dets uafhængigt udviklede EMS, PCS, BMS og andre systemer har taget føringen ved at bestå CE, UL, TUV, CQC og andre internationale certificeringer. Dets oversøiske kanaler dækker mere end 130 lande og regioner rundt om i verden og har en førende position på det internationale marked.

Som kernen i mange IoT-industriapplikationer vil energilagring bringe en mere komplet energistyringsløsning til smarte hjem, smarte bygninger og smarte industrisektorer. I fremtiden vil Tuya fortsætte med at spille på sin innovative teknologi og store økosystem, tiltrække flere kunder fra energiindustrien til at deltage i opbygningen af energi IoT, gøre dem i stand til med Tuyas softwareteknologi, i fællesskab hjælpe integrationen af smart energistyring til mere industrielle scenarier, for at stimulere vitalitet for de forskellige industrier og for at opnå en bæredygtig udvikling.

