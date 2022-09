1 Level Up TLC trägt dazu bei, die Bekanntheit der Marke FintechCashier zu steigern, indem es vom 12. bis 20. November 2022 an der Gumball-Rallye im Nahen Osten teilnimmt

LONDON, 19. September 2022 /PRNewswire/ -- Der CEO von FintechCashier, Shalom Dodoun, nimmt teil am Gumball 3000 , eine Rallye durch den Nahen Osten über Dubai, Jebel Akhdar, Salalah, Muscat, Ras Al-Khaimah, die in Abu Dhabi mit einem VIP-Wochenende beim Finale der Formel-1-Saison 2022, dem Großen Preis von Abu Dhabi - einem der glamourösesten Events im Sportkalender - endet.

Schöne Autos, lange Strecken, futuristische Städte und der Geist von Gumball werden zusammen mit ihren aktuellen und zukünftigen Partnern ein großes Abenteuer sein.

1 Level Up TLC is helping to accelerate FintechCashier brand exposure by attending Gumball rally across the Middle East from 12-20 November 2022.

Die exklusive Einladung zum allerersten Gumball 3000 im Nahen Osten für Shalom Dodoun, CEO und Gründer von FintechCashier wurde arrangiert von der Boutique-Beratungsfirma 1 Level Up TLC in dem Bemühen, das Profil von FintechCashier zu schärfen und die Marke neuen Märkten, Nutzern und Investoren vorzustellen. Das Unternehmen feiert seine Expansion in der MENA-Region, indem es strategisch den Bekanntheitsgrad seiner Marke erhöht und gleichzeitig einen starken Fußabdruck auf den Straßen des Nahen Ostens hinterlässt. Im Zuge der Expansion prüft das Unternehmen auch die Möglichkeit einer Notierung an der amerikanischen Nasdaq bis zum nächsten Jahr.

„Fintechcashier spielt eine wichtige Rolle in der MENA-Region und sieht hier viele Möglichkeiten. Durch unsere Expansion wollen wir den Bekanntheitsgrad unserer Marke erhöhen und als führend in der MENA-Region angesehen werden. Noch wichtiger ist, dass es unsere Netzwerke erweitert und die Kulturen des Nahen Ostens und Europas miteinander verbindet, indem wir unser Fachwissen im Fintech- und Bankensektor kombinieren", erklärt Shalom Dodoun, CEO und Gründer von FintechCashier.

FintechCashier ist auf dem besten Weg, seine Zielgruppe zu erweitern, innovative Lösungen in den Bankensektor einzuführen und KMUs, Family Offices und Unternehmen der nächsten Generation zu helfen, die Welt zu erreichen. Die Gumball 3000 Middle East 2022 ist der Ort, an dem man ehrgeizige Fintech-Unternehmer treffen und sich mit ihnen vernetzen sowie die Bedürfnisse der lokalen Unternehmen erfassen kann.

Der Gründer und CEO von Gumball 3000, Maximillon Cooper, sagt: „Bei Gumball geht es darum, Traditionen herauszufordern und einen unkonventionellen Ansatz zu wählen, um kulturelle und kreative Grenzen zu erforschen und zu entwickeln."

Der Aktionsplan von Shalom Dodoun ist klar: Es geht um die Entwicklung der Fintech-Branche und darum, durch die Kombination seiner Fähigkeiten und Netzwerke das Bankwesen im Nahen Osten gemeinsam mit 1 Level Up TLC eine Stufe höher zu bringen.

Über FintechCashier

Die FintechCashier Group ist ein internationales Finanztechnologieunternehmen, welches ein breites Spektrum an Zahlungsdienstleistungen anbietet, das von der Kreditkartenabwicklung über E-Wallets bis hin zu Devisen- und Überweisungslösungen reicht. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website https://www.fintechcashier.com/

Über 1 Level Up TLC

1 Level Up TLC ist ein strategischer Partner für die Geschäftsstrategie und das Branding von FintechCashier, um die Präsenz auf neuen Märkten, bei Investoren und in der Fintech-Branche zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer Website https://1leveluptlc.com

Über Gumball 3000

Gumball 3000 ist eine Autorallye, die Tausende von Supersportwagen und Teilnehmer auf eine epische Reise durch über 50 Länder in 22 Rallyes geführt hat. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website https://gumball3000.com

