10. Fanjingshan-Straßenradrennen findet in Yinjiang, Guizhou, statt

YINJIANG, China, 1. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das 10. internationale Fanjingshan-Straßenradrennen fand am 21. November 2020 im Autonomen Kreis Yinjiang der Tujia und Miao in der chinesischen Provinz Guizhou statt. Mehr als 1.000 Athleten aus 18 Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden unter der Zentralregierung in ganz China nahmen an dem Rennen teil.

Es gingen insgesamt sechs Teams an den Start: die professionelle Herrengruppe im Rennradfahren, die professionelle Herrengruppe im Mountainbiking, die offene Herrengruppe im Rennradfahren, die professionelle Damengruppe im Mountainbiking, die lokale offene Herrengruppe im Mountainbiking und die lokale offene Damengruppe im Mountainbiking. Das Rennen startet am Wenchang Park und endet am Huishi-Platz in der Stadt Muhuang im autonomen Landkreis Yinjiang. In der Rennradgruppe werden 80 km gefahren, in der Mountainbiking-Gruppe 40 km.

In den letzten Jahren hat die Stadt Tongren die Radrennen eng mit beliebten Touristenattraktionen verwebt und Sportveranstaltungen gesponsert, die enge Verknüpfung von Sport und Tourismus gefördert und die einzigartigen Vorteile des Radsports genutzt, um die Landschaften der Region in den Vordergrund zu rücken. Die Stadt veranstaltet seit zehn Jahren erfolgreich das internationale Straßenradrennen, das die Popularität, den Ruf und den Einfluss des Kulturtourismus westlich des Fanjingshan erheblich verbessert hat. Den Sportlern bietet sich eine einzigartige Kombination aus Sport, landschaftlicher Schönheit und farbenfroher Volkskultur.

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378542

Bildunterschrift: Das Radsportteam fährt über den Yinjiang Shufa-Platz.

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378543

Bildunterschrift: Start des Radrennens.

SOURCE Yinjiang Executive Committee of the 10th Mountain Fanjin International Road Cycling Race