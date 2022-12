100+2 JAHRE AUF ERFOLGSKURS: BRP-ROTAX FEIERT FIRMENJUBILÄUM BEI GROSSER GALA

GUNSKIRCHEN, Österreich, 13. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am vergangenen Freitag feierte BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) im Rahmen einer exklusiven und unvergesslichen Gala im Messezentrum Wels in Österreich das 102-jährige Bestehen von BRP-Rotax. Gemeinsam mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen, Partnern und Ehrengästen blickte das oberösterreichische Unternehmen auf vergangene und zukünftige Meilensteine zurück.

BRP-Rotax feiert 102 Jahre Erfolgsgeschichte im Rahmen einer festlichen Gala in Wels, Österreich. © 2022 copyright BRP-Rotax BRP-Rotax feiert 102 Jahre Erfolgsgeschichte im Rahmen einer festlichen Gala in Wels, Österreich. © 2022 copyright BRP-Rotax BRP-Rotax Logo

„Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Unternehmen die Gelegenheit hat, sein 100-jähriges Jubiläum zu feiern. Es erfordert Erfindergeist, Mut und Durchhaltevermögen, um einen solchen Meilenstein zu erreichen", sagte Thomas Uhr, Chief Technology Officer bei BRP. „Es ist mir eine Ehre, die langjährige Geschichte von BRP-Rotax mit den Menschen zu feiern, die das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist. Aber noch mehr freue ich mich darauf, was die Zukunft bringt. Mit unserer unübertroffenen Prozess- und Produktkompetenz und mit unseren Investitionen in Forschung und Entwicklung gestalten wir die Mobilität von morgen mit den neuesten Hochleistungstechnologien, die dazu beitragen, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren."

„Tag für Tag entwickeln unsere Teams die besten und innovativsten Antriebssysteme für unsere Kund:innen auf der ganzen Welt", fügte Wolfgang Rapberger, General Manager, BRP-Rotax und Vice-President, Global Sourcing & Operations, Powertrain, hinzu. „Sie sind seit über 100 Jahren die treibende Kraft hinter unseren unglaublichen Errungenschaften, und gemeinsam werden wir auch in Zukunft den Weg zu bahnbrechenden Technologien ebnen. Im Namen des gesamten Rotax Managementteams danke ich unseren Mitarbeiter:innen aufrichtig für ihr Engagement für BRP-Rotax."

Von der patentierten Fahrrad-Freilaufnabe über die Gründung der Rotax-Werk AG im Jahr 1920, entwickelte sich BRP-Rotax über die Jahrzehnte zu einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für den Freizeit- und Powersportsbereich. BRP (damals eine Sparte von Bombardier) bestellte seinen ersten Rotax-Motor 1962 für Ski-Doo Schneemobile und übernahm Rotax 1970. Seit dem Beginn dieser Erfolgsgeschichte sind Rotax Motoren das Herzstück der ständig wachsenden BRP Produktpalette. Im Jahr 2021 wurde der 10-millionste Motor aus Gunskirchen an BRP in Kanada ausgeliefert und die Geschichte fortgeführt. BRP-Rotax blickt in die Zukunft, indem es die Grenzen der Innovation verschiebt und neue Technologien für die Elektromobilität entwickelt.

Ein glanzvolles Fest mit vielen Highlights

Die Gala begann mit einer spannenden Zeitreise durch die wichtigsten Meilensteine der Unternehmensgeschichte, so dass sich alle Gäste an diese kostbaren Momente erinnern konnten. Jede:r genoss ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis und Unterhaltung, während der beliebte Sänger Cesar Sampson und das PT Art Orchestra für den musikalischen Höhepunkt des Abends sorgten. Zu den Klängen des lokalen DJ-Duos MoBros wurde bis in die Nacht hinein gefeiert.

Zu den Ehrengästen zählten Claire Bombardier und Laurent Beaudoin, ehemaliger Geschäftsführer und CEO von Bombardier und emeritierter Vorsitzender von BRP, der 1970 eine Schlüsselrolle bei der Übernahme von Rotax durch Bombardier spielte, sowie einige Mitglieder der BRP-Geschäftsleitung: José Boisjoli, President und Chief Executive Officer, Thomas Uhr, Chief Technology Officer, Anne Le Breton, Executive Vice-President, People & Culture, und Sebastien Martel, Chief Financial Officer. BRP-Rotax freute sich auch, den Bürgermeister von Gunskirchen, Christian Schöffman, den Geschäftsführer der IV Oberösterreich, Dr. Joachim Haindl-Grutsch und viele weitere Partner und Schlüsselakteure in der Geschichte des Unternehmens begrüßen zu können.

Über BRP-Rotax

Die BRP-Rotax GmbH & Co KG, das österreichische Tochterunternehmen der BRP Inc., ist führend in der Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für den Freizeit- und Powersportsbereich. Bereits 1920 gegründet, verschreibt sich BRP-Rotax seit mehr als 100 Jahren der zukunftsfähigen Mobilität und dem technologischen Fortschritt. Die innovativen Rotax Viertakt- und Zweitakt-Hochleistungsmotoren werden sowohl für BRP-Produkte wie Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft, Can-Am Straßen- und Geländefahrzeuge als auch für Karts und Sportflugzeuge eingesetzt. Mit nachhaltigen Produkten wie dem ersten emissionsfreien Schneemobil Lynx HySnow oder der leistungsstarken E-Kart-Serie E20 ist BRP-Rotax auch Vorreiter im Bereich der alternativen Antriebsmodelle. Mehr als 1.700 Mitarbeiter:innen arbeiten im oberösterreichischen Gunskirchen an innovativen Antriebssystemen für den Weltmarkt.

www.rotax.com

www.rotax-kart.com

Über BRP

Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersports-Produkte, -Antriebssysteme und -Boote, die auf 80 Jahren Erfindergeist und intensiver Kundenorientierung basieren. Unser Portfolio branchenführender und unverwechselbarer Produkte umfasst Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Wasserfahrzeuge und -Pontons, Can-Am Straßen- und Geländefahrzeuge, Alumacraft- und Quintrex-Boote, Manitou-Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge. Wir vervollständigen unsere Produktlinien mit einem speziellen Teile-, Zubehör- und Bekleidungsportfolio, um das Fahrerlebnis ganzheitlich zu verbessern. Unser Unternehmen beschäftigt knapp 20.000 hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter:innen und erzielt in 120 Ländern einen Jahresumsatz von 7,6 Mrd. CAD.

www.brp.com

@BRPNews



Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude und das BRP Logo sind Marken von Bombardier Recreational Products Inc. oder seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen:

Andrea Veitschegger

Public Relations

BRP-Rotax GmbH & Co KG

Tel. +43.7246.601.2202

[email protected]

