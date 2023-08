2023 ASEAN-China Greater Bay Area Economic Cooperation (Qianhai) Forum findet in Qianhai, Shenzhen statt

SHENZHEN, China, 31. Juli 2023 /PRNewswire/ – Das 2023 ASEAN-China Greater Bay Area Economic Cooperation (Qianhai) Forum fand vom 29. bis 30. Juli in Qianhai, Shenzhen statt. Mehr als 500 Vertreter aus Politik und Wirtschaft aus ASEAN-Ländern und der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao nahmen an der Eröffnungszeremonie und den damit verbundenen Veranstaltungen teil. Sechs Unternehmen, die den Handelskammern der Greater Bay Area angehören, schlossen Investitions- und Kooperationsabkommen mit ASEAN ab, wobei sich die beabsichtigten Investitionen auf 3,5 Milliarden Yuan beliefen und ein bilaterales Handelsvolumen von 7 Milliarden Yuan erbrachten.

China und ASEAN sind bereits die größten Handelspartner des jeweils anderen. Am 22. November 2021 wurde die Gründung einer umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und ASEAN offiziell bekannt gegeben, um eine engere China-ASEAN-Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft aufzubauen.

Bei der Eröffnungszeremonie des Forums wurden die Greater Bay Area-ASEAN Association of Chambers of Commerce und die ASEAN-China Think Tank Cooperation Partnership gegründet und die ASEAN-Greater Bay Area Economic Cooperation Initiative angekündigt. Die Initiative schlug vor, eine Dialogplattform für die wirtschaftliche Zusammenarbeit einzurichten, die Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie und Investitionen zu verstärken, die Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen und technologischen Innovation und der Umwandlung technologischer Errungenschaften zu fördern, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsverbänden in der Region zu verstärken und den Talent- und Kulturaustausch zwischen der Greater Bay Area und ASEAN zu unterstützen.

Shi Zhongjun, Generalsekretär des ASEAN-China-Centre, sagte in seiner Begrüßungsansprache, dass Regierungsbeamte, Geschäftsverbände, Think Tanks und Unternehmensvertreter aus China und den ASEAN-Mitgliedstaaten in Qianhai zusammengekommen seien und in den kommenden zwei Tagen in einer Reihe von Foren und bei Aktivitäten zur Abstimmung mit der Industrie einen intensiven Austausch und Diskussionen führen werden, um Ratschläge und Vorschläge zur Förderung der Zusammenarbeit und Entwicklung zwischen der Greater Bay Area und den ASEAN-Ländern in den Bereichen Finanzen, E-Commerce, digitale Wirtschaft, Wissenschaft und technologische Innovation usw. zu unterbreiten.

Wang Shourui, Shenzhen Municipal People's Government, sagte, dass dieses Forum dazu beitragen werde, eine breitere und effizientere Plattform für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Austausch zwischen ASEAN und der Greater Bay Area zu schaffen und den Dialog und die Zusammenarbeit in Bereichen wie wissenschaftliche und technologische Innovation, Wirtschafts- und Handelsinvestitionen usw. weiter zu stärken. Shenzhen werde seine Rolle als wichtiges Bindeglied zwischen China und ASEAN-Staaten in vollem Umfang wahrnehmen, die Chancen der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) nutzen, die umfassende Zusammenarbeit mit den ASEAN-Ländern in den Bereichen Geschäft, Handel, Finanzen, Smart City, neue Energiefahrzeuge und anderen Bereichen vertiefen sowie die Wirtschafts- und Handelskooperation und die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen der Great Bay Area und den ASEAN-Staaten fördern, um gemeinsam eine prosperierende Heimat aufzubauen und zu teilen.

Botschafter und Regierungsvertreter aus Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesien, Myanmar und den Philippinen hielten Grundsatzreferate. Reden der Vertreter der Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia, derPhilippine Association for Chinese Studies und der GRC Indonesia Construction Materials Group bestätigen, dass Qianhai, wo das Forum stattfand, einen breiten Markt und unbegrenzte Möglichkeiten für Unternehmen bietet. Sie alle freuten sich darauf, in die Greater Bay Area und Qianhai zu kommen, um zu investieren, sich zu entwickeln und gemeinsam eine bessere Zukunft zu gewinnen.

Qianhai wird die Möglichkeiten, die sich durch die Organisation dieses Forums ergeben, in vollem Umfang nutzen, keine Mühen scheuen, um ein Gateway-Hub für die Öffnung zur Welt zu errichten, aktiv Plattformen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Dialog aufzubauen, die Umwandlung technologischer Errungenschaften zu fördern und einen Beitrag zur Wirtschafts- und Handelskooperation und zu den zwischenmenschlichen Kontakten zwischen der Greater Bay Area und ASEAN zu leisten.

SOURCE The 2023 ASEAN-China Greater Bay Area Economic Cooperation (Qianhai) Forum