2023 Beginn der Dishui Lake Emerging Finance Conference: Lin-Gang Equity Cluster gestartet

Wichtige Finanzakteure treffen sich auf dem Emerging Finance Summit, um Strategien zur Verbesserung der Finanzkraft zu entwickeln.

SHANGHAI, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. Dezember 2023 wurde die Dishui Lake Emerging Finance Conference im Lingang Center in Shanghai eröffnet. Chen Jinshan, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Kommunalkomitees der KPCh, Sekretär des Arbeitsausschusses der Partei und Direktor des Verwaltungsausschusses der Sonderzone Lin-Gang, nahm an der Veranstaltung teil.

Im Oktober skizzierte die Zentrale Finanzarbeitskonferenz Chinas eine Agenda, um das Land als Finanzzentrum zu etablieren, das sich auf technologisch fortschrittliche, umweltfreundliche, integrative, altersgerechte und vollständig digitale Finanzlösungen konzentriert und gleichzeitig eine größere Offenheit betont. Präsident Xi Jinping unterstrich bei seinem Besuch in Shanghai die zentrale Rolle der Stadt, die vom Zentralkomitee beauftragt wurde, sich rasch zu einem Zentrum für Handel, Finanzen, Industrie, Schifffahrt und technologische Innovation zu entwickeln. Als Reaktion darauf verbessert Shanghai seine Finanzinstitutionen und Infrastruktur und setzt sich für mehr finanzielle Transparenz ein. Die Initiative umfasst Bemühungen im Lin Gang-Gebiet zur Durchführung von Stresstests, zur Erweiterung des Regulierungs- und Governance-Rahmens und zur Anhebung der Standards für grenzüberschreitenden Handel und Investitionen.

Die Lin-Gang Special Area hat der Dishui Lake Emerging Finance Conference als Gastgeber zusätzliche Bedeutung verliehen. Ziel der Konferenz ist es, die bahnbrechenden Finanzmodelle der Region zu nutzen und eine praktischere und effektivere Plattform für die Zusammenarbeit im aufstrebenden Finanzsektor zu schaffen, um den internationalen Ruf Shanghais als Finanzzentrum zu stärken und die finanziellen Ziele des Landes zu fördern.

Die Konferenz umfasste eine mitreißende Eröffnungszeremonie, ein Zusammentreffen von Branchenführern für eine spannende Grundsatzrede, drei spannende Podiumsdiskussionen, eine Reihe von Seminaren und eine thematische Ausstellung, die aufkommende Trends im Finanzsektor in Lin-Gang präsentierte. Die 50 Sitzungen der Veranstaltung, die sich durch internationale Reichweite, Vielfalt, Professionalität, Praxisnähe und Einfluss auszeichneten, dienten als Plattform für einen engagierten Dialog zwischen Finanzinstitutionen, Sonderwirtschaftszonen und dem Privatsektor.

Mit der Einweihung wurde der Lin-Gang Special Area Equity Investment Cluster offiziell ins Leben gerufen. Unter der Leitung der Stadtregierung und des Parteikomitees konzentriert sich Lin-Gang auf die Unterstützung der Realwirtschaft, die Förderung technologischer Innovationen und die Entwicklung der Industrie. Das Gebiet zielt auf Investitionen in kleine, vielversprechende Start-ups ab und bietet Finanzierungen in verschiedenen Entwicklungsstadien an. Die Fundraising-, Investitions-, Management- und Exit-Richtlinien sollen weiter optimiert werden, um mehr Investmentfirmen nach Shanghai zu locken und das langfristige Wachstum von Lin-Gang zu fördern.

Auf der Konferenz stellte Yuan Guohua, stellvertretender Sekretär des Arbeitsausschusses der KPCh der Sonderwirtschaftszone Lin-Gang, Sekretär des Komitees der KPCh und Vorsitzender der Lingang-Gruppe, die Initiative „Vision und Maßnahmen der aufstrebenden Finanzindustrie in Lin-Gang zur Stärkung der Finanzkraft Chinas" vor. Der Lingang Emerging Finance Development Report wurde vorgestellt.

Sechs führende Experten und Wissenschaftler, darunter der Chefökonom der Asian Infrastructure Investment Bank, Erik Bergolf, und der ehemalige Vizepräsident des Internationalen Währungsfonds, John Lipsky, nahmen an der Eröffnungssitzung teil. In der Sitzung wurde ihr gemeinsames Fachwissen und ihr wirtschaftliches Verständnis hervorgehoben.

Um ein finanzielles Kraftzentrum zu schaffen und eine fortschrittliche finanzielle Entwicklung zu fördern, setzt die Lin-Gang Special Area auf umfassende Reformen und mehr Transparenz durch die Schaffung einer Kommunikations- und Austauschplattform, die sich auf aufstrebende Finanzsektoren konzentriert. In Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern, Banken, Brokern und Versicherern wird eine Reihe von Veranstaltungen zum Austausch von Ressourcen organisiert. Ziel ist es, Strukturreformen auf der Finanzangebotsseite voranzutreiben und ein modernes Finanzökosystem zu entwickeln. Ein wichtiges Ziel ist es, die Dishui Lake Financial Bay als Katalysator für finanzielle Offenheit und Innovation zu positionieren. Es wird erwartet, dass die Initiative einen wichtigen Beitrag zu Shanghais Ruf als internationales Finanzzentrum und zur weiteren Entwicklung der Lin-Gang Special Area leistet und das Image von „Dishui Lake, the Global Financial Bay" weiter stärkt.