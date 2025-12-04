2025 Konferenz „China verstehen": Hainan FTP soll Chinas Öffnung vertiefen und neue Maßstäbe für die globale Zusammenarbeit setzen

An der Veranstaltung nahmen ehemalige hochrangige ausländische Beamte, die die Entwicklung Chinas aufmerksam verfolgt haben, sowie führende Persönlichkeiten, bekannte Experten und Wissenschaftler aus einschlägigen Bereichen in China teil, darunter Huang Qifan, stellvertretender Direktor des Akademischen Ausschusses der National Innovation and Development Strategy Research Association und ehemaliger Bürgermeister von Chongqing; Ong Tee Keat, ehemaliger malaysischer Verkehrsminister und Präsident des Belt and Road Initiative (BRI) Caucus for Asia Pacific; Sun Dahai, Mitglied der Parteiführungsgruppe und stellvertretender Direktor des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Hainan; Antony Leung, Vorsitzender der Hongkong Nan Fung Group und ehemaliger Finanzminister der Sonderverwaltungsregion Hongkong; Feng Bowen, Präsident der Handelskammer China-Australien; Vaughn Barber, Vorsitzender der Handelskammer China-Australien und weitere.

Hainan FTP hat den strategischen Auftrag, institutionelle Innovationen zu steuern, die industrielle Modernisierung voranzutreiben und nationale Prioritäten zu unterstützen. Die politischen Anreize und die strategische Lage können Chinas Wachstum auf hohem Niveau neuen Schwung verleihen und Hainan zu einem wichtigen Knotenpunkt machen, der China mit den globalen Handelsnetzen verbindet und ein Modell für die regionale Integration und Zusammenarbeit mit den Ländern des globalen Südens darstellt.

Die Teilnehmer betonten, dass die künftige Entwicklung Hainans von institutionalisierter Offenheit und der Konzentration auf aufstrebende Sektoren wie den Handel mit Dienstleistungen, den digitalen Handel und die grüne Wirtschaft geleitet werden sollte. Durch die Koordinierung mit dem Großraum Guangdong-Hongkong-Macao und die Vertiefung der Beziehungen zu den Ländern des Gürtels und der Straße sowie zu den Ländern des Globalen Südens soll Hainan einen mehrstufigen, mehrdimensionalen Rahmen für die Öffnung schaffen, internationale Best Practices zur Verbesserung des Geschäftsumfelds und zur Senkung der versteckten Kosten übernehmen, globale Spitzentalente und Kapital anziehen und ein modernes Industriesystem aufbauen, das von Produktions- und Unternehmensdienstleistungen angeführt und durch eine fortschrittliche Fertigung unterstützt wird.

Die Gäste brachten auch ihre Erwartung zum Ausdruck, dass Hainan die Einführung des Zollverschlusses („sealed-port") als Chance nutzen wird, um einen Maßstab für globale Freihandelshäfen zu setzen und so zur Modernisierung Chinas und zur Umgestaltung der globalen Governance-Landschaft beizutragen.

