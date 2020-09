3Fun-Studie zeigt dass Deutsche während der Pandemie online Partner für Dreier suchen

Quarantäne zwingt mehr Swinger online zu gehen

BERLIN, 2. September 2020 /PRNewswire/ -- Aufgrund der Pandemie werden immer mehr Swinger in Deutschland dazu bewegt, online auf Partnersuche für Abenteuer zu gehen, anstatt offline Leute kennenzulernen. Laut einer Studie der Dating-App "3Fun" ist Berlin die Stadt mit den meisten aktiven Usern in Deutschland. Diese Zahlen basieren auf einer Statistik über die Anzahl der registrierten und aktiven User der App 3Fun, die seit Beginn der Pandemie aufgezeichnet worden sind, welche im März in Deutschland ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Da seit der Pandemie weltweit Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte in verschiedenen Ländern in Kraft getreten sind, verlagern sich viele soziale Aktivitäten in den Raum des Internets. Die Anzahl der User in Deutschland aber auch anderen Ländern ist steigend.