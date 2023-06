BERLIN, 7. Juni 2023 /PRNewswire/ -- CMG News - Das 49-Euro-Ticket oder auch Deutschland-Ticket ist da. Sein Ursprung liegt beim 9-Euro-Ticket, das im vergangenen Sommer für drei Monate landesweit angeboten wurde. Als Reaktion auf den steigenden Inflationsdruck und die sich verschärfende Energiekrise führte die deutsche Bundesregierung im vergangenen Sommer, der allgemeinen Reisesaison, ein bundesweites 9-Euro-Ticket für den ÖPNV ein. Einerseits hat das 9-Euro-Ticket in der Tat zu erheblichen Einsparungen bei den Transportkosten geführt und auch mehr Menschen dazu ermutigt, sich für umweltfreundliche und kohlenstoffarme öffentliche Verkehrsmittel zu entscheiden, andererseits hat der explodierende Fahrgaststrom Deutschlands überalterte ÖPNV-Infrastruktur getroffen und die deutschen Personenbeförderungsgesellschaften überfordert. Ist die billige Monatsfahrkarte in Zeiten der hohen Inflation und der angespannten Energiekrise eine gute Lösung oder ein zweischneidiges Schwert? Kann das 49-Euro-Ticket wirklich die Gelder einspielen, die man braucht, um die Instandsetzung der Deutschen Bahn und der Infrastruktur nach vorne zu bringen? Diesen Fragen widmen wir uns in den folgenden Videos.

49-Euro-Ticket Teil 1 49-Euro-Ticket Teil 2 9-Euro-Ticket Teil 1 9-Euro-Ticket Teil 2 49-Euro-Ticket, eine gute Lösung für den Klimaschutz? (PRNewsfoto/CMG / China Media Group)

Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/de/9177551-49-euro-ticket-eine-gute-losung-fur-den-klimaschutz/

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2094164/49_01.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2094165/49_02.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2094166/9_01.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2094167/9_02.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2094168/Banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2094169/Logo.jpg

SOURCE CMG