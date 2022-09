50 Leaders of Change (Anführer des Wandels) treffen, die uns in eine neue Wirtschaft führen

Veränderung und Umbruch sind allgegenwärtig. Die TBD Media Group trifft die führenden Köpfe, die Chancen für einen positiven Wandel sehen

LONDON, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- In Zeiten des Umbruchs werden die Gewinner in der Wirtschaft diejenigen sein, die agil genug sind, um effektiv auf neue Trends zu reagieren. In einer Zeit, in der die Umwälzungen unsere grundlegenden Annahmen über die Welt und die Wirtschaft in Frage stellen, tritt eine neue Generation von Führungskräften an, um diese neuen Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen.

50 Anführer des Wandels, eine Kampagne des renommierten Produktionsunternehmens TBD Media Group sammelt die Geschichten der innovativsten Unternehmen der Welt aus allen Sektoren, um ihre Zukunftsvisionen zu präsentieren.

Die TBD Media Group, die sich den Ruf erworben hat, den wichtigsten Unternehmen der Welt eine Plattform zu bieten, um ihre Geschichten zu erzählen, zeigt auf, wie Global Thought Leaders auf Veränderungen reagieren und diese vorantreiben.

Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, betont:

„Wir stehen vor einer ungewissen Zukunft. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit können wir uns entscheiden, pessimistisch oder optimistisch zu sein. Die 50 Leaders of Change sehen Chancen in Unsicherheit. Die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt, dass es Leadership bedarf, um diese Chancen frühzeitig zu erkennen und das Umfeld für andere mitzugestalten."

Die Doku-Reihe 50 Leaders of Change wird wertvolle Einblicke geben, wie Unternehmen heute aktiv werden, um die Zukunft unserer Erde zu gestalten.

Unternehmen, die an dieser Einführung beteiligt waren:

VOITH

CONFIGURA

FLATEX BANK

REN R Ø ROS

EURO EXIM BANK

HAMLET PROTEIN

ENOCEAN ALLIANCE

SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP

ACTIVE NUTRITION

HERBALIFE

Weitere Informationen zur Kampagne 50 Leaders of Change finden Sie hier: https://www.globalthoughtleaders.org/50-global-leaders

Informationen zur TBD Media Group:

Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, die Geschichte ihrer Marken auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1890831/The_Business_Debate.mp4

