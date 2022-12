ACE & Company ernennt zwei neue Partner und stärkt das Executive Committee

GENF , 14. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- ACE & Company, eine führende Schweizer Boutique-Private-Equity-Gesellschaft, gibt die Verstärkung ihres Executive Committees durch die Beförderung von zwei ihrer bisherigen Direktoren zu Partnern und die Ernennung neuer Mitglieder bekannt.

Sally Beh und Mazen Daou sind zum Managing Partner bzw. Partner des Unternehmens befördert worden. Sally wird die Rolle der Executive Committee Chair übernehmen, und Mazen Daou wird nun als Vice Chair des Executive Committee fungieren, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Head of Investment Solutions.

Sally Beh ist seit mehr als einem Jahrzehnt bei ACE und ist eine wichtige Geschäftspartnerin für alle drei Produktlinien. In dieser Zeit hat sie in ihrer Rolle als Chief Financial Officer und Chief Operating Officer viele Abläufe des Unternehmens überwacht und umgestaltet. Mit ihrem Werdegang, ihrer mehr als zwanzigjährigen globalen Finanz- und Betriebserfahrung, ihren Führungsqualitäten und ihrer Tatkraft ist sie die ideale Besetzung für den Executive Committee Chair, um das zukünftigte Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

Mazen Daou hat das Wachstum von ACE in seiner bisherigen Funktion als Head of Investor Relations unterstützt und wird dies auch jetzt als Partner und stellvertretender Vice Chair des Executive Committee tun. Bevor er zum Unternehmen kam, war er Executive Director bei Union Bancaire Privée, wo er über ein Jahrzehnt lang den Nahen Osten abdeckte und UHNW-Personen betreute. Die außergewöhnlichen Fähigkeiten, das Engagement und die Integrität von Mazen ergänzen das Kaliber des Executive Committee.

Darüber hinaus gab das Unternehmen die Verstärkung seines Executive Committee durch die Ernennung neuer Mitglieder bekannt. Dazu gehören Mouaffac Al Midani, der neun Jahre lang eine starke Investorenbasis bei ACE aufgebaut und gepflegt hat, und Lee Lowicki, der sich auf die Beschaffung, die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und die Umsetzung der Buyout-Co-Investitionsstrategie des Unternehmens konzentriert hat. Diese Veränderungen markieren die kontinuierliche Expansion des Unternehmens und sein Engagement für die Entwicklung seiner Talente, um das Wachstum der Kernstrategien von ACE zu fördern und zu beschleunigen.

Die Mitbegründer des Unternehmens, Adam Said und Charles Lorenceau, werden ACE weiterhin durch ihren strategischen Investitionsfokus als Chair des Investment Committees bzw. als Partner, der die Venture-Strategie verwaltet, führen. Sherif El Halwagy, Mitbegründer und Partner, setzt seine Rolle als Mitglied des Executive Committee neben seinen Aufgaben als Head of the Secondary Strategy fort. Das Unternehmen wird keine Chief-Officer-Titel mehr verwenden, da es auf eine Partnerschaftsstruktur umstellt.

Adam, Mitbegründer, kommentierte: „Das ACE-Team hat in den vergangenen Jahren große Weitsicht und Ausdauer bewiesen, um Ergebnisse zu erzielen, die über den Erwartungen lagen. Ich bin zuversichtlich, dass die Weiterentwicklung der Führung die Aussichten des Unternehmens stärkt und wir uns weiterhin auf die Erzielung starker Anlagerenditen konzentrieren."

Dieser Führungswechsel erfolgt vor dem Hintergrund starker Ergebnisse im Jahr 2022, die an das erfolgreiche Jahr 2021 anschließen. Die Performance des Unternehmens ist Zeugnis für die mehrjährigen Bemühungen um eine rigorose Anlageauswahl und spezifische Erkenntnisse zur Stärkung der Portfolio-Agilität von ACE.

Sally Beh, Managing Partner von ACE & Company, kommentiert: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für ACE. Aufbauend auf unserer starken Wachstumsgeschichte verstärken wir das Führungsteam für die weitere Expansion. Ich freue mich darauf, mit unseren Stakeholdern und Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, um unser volles Potenzial auszuschöpfen und weiterhin starke Anlagerenditen zu erzielen."

Informationen zu ACE & Company

ACE & Company („ACE") wurde 2005 gegründet und ist eine globale private Investmentplattform, die sich auf Direktinvestitionen für private Anleger spezialisiert hat. Die Leidenschaft von ACE besteht darin, Investitionsmöglichkeiten zu finden, bei denen das Unternehmen durch den langjährigen Aufbau von Beziehungen, eine sorgfältig entwickelte Wissensposition in den Sektoren, in denen es tätig ist, und eine Kultur der Effizienz einen Vorteil als erster Anbieter hat. Das Ziel von ACE ist es, Anlegern einen langfristigen und kooperativen Investmentansatz zu bieten, bei dem Ehrlichkeit, Transparenz und rigorose Ausführung im Vordergrund stehen. Mit seinem Hauptsitz in Genf und Niederlassungen in London, New York, Kairo und Hongkong steht ACE durch seine globale Präsenz in direktem Kontakt mit Investoren, Unternehmenspartnern und Unternehmern und bietet ein außergewöhnliches Netzwerk an Möglichkeiten in seinem vielfältigen Investmentportfolio. ACE & Company hat seit seiner Gründung ein Vermögen von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar aufgebaut und einen Gesamtgewinn von mehr als 650 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1967750/ACE_And_Company_Logo.jpg

SOURCE ACE & Company