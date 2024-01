Acorai, ein auf Herzinsuffizienz spezialisiertes Start-up, schließt überzeichnete Finanzierungsrunde von 4 Mio. US-Dollar ab

HELSINGBORG, Schweden, 22. Januar 2024 /PRNewswire/ – Acorai, ein schwedisches Start-up-Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, hat heute den Abschluss einer überzeichneten Seed-Kapitalrunde bekannt gegeben. Acorai sicherte sich eine Finanzierung in Höhe von mehr als 4,5 Mio. US-Dollar, mit denen das Unternehmen seine klinischen Studien finanzieren und auf dem Weg zur Marktzulassung vorankommen will. Die Kapitalaufnahme folgt auf nicht verwässernde Zuschüsse im Umfang von 2,3 Mio. Euro sowie die Zusage einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 10 Mio. Euro durch den Europäischen Innovationsrat (EIC).

An der Finanzierungsrunde unter der Leitung von Solardis Health Ventures beteiligten sich KHP Ventures, Carma Fund und andere US-Investoren. Erhebliche Folgeinvestitionen wurden von bestehenden Investoren aus Schweden und der EU getätigt.

Acorai – Ausblick auf 2024

Nach der Einstufung als Breakthrough Device durch die US-amerikanische FDA im August 2023 hat Acorai seine globale klinische Studie CAPTURE-HF gestartet und verfolgt das Ziel, sein Herzmonitorsystem für den klinischen Einsatz bereitzustellen. Die Studie, die noch im Jahr 2024 abgeschlossen wird, soll die Leistungsfähigkeit des Geräts im Rahmen einer Katheterstudie an 1200 Patientinnen und Patienten nachweisen.

Dr. Andrew J. Sauer, leitender klinischer Berater bei Acorai, kommentiert: „Bei CAPTURE-HF hat sich das Team voll und ganz auf die Wissenschaft konzentriert, um den bestmöglichen Einsatz dieses Geräts zu ermöglichen, sobald es auf den Markt kommt. Diese Finanzierung unterstreicht die einzigartige Marktstellung von Acorai, das einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung von Herzinsuffizienzpatienten im Rahmen der traditionellen und akuten Versorgung einleiten kann. Nach meiner Kenntnis hat Acorai als einziges Unternehmen den dringenden Bedarf im Bereich der akuten Herzinsuffizienz erkannt und adressiert." Er fügt an: „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist die Kapitalaufnahme schwieriger als noch vor 18 Monaten. Es handelt sich also um einen überragenden Erfolg des Managementteams, der zeigt, wie skalierbar diese Plattform in den richtigen Händen sein kann. Gratulation!"

Der Weg von Acorai zu einer Serie-A-Kapitalerhöhung

Das Team unter der Leitung von Filip Peters, Jakob Gelberg, Kasper Bourdette und Matthew Mace plant, die Studie noch im Jahr 2024 abzuschließen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden peilt Acorai den Zugang zum US-Markt bis 2025 an.

Der Fokus liegt nun auf dem Abschluss der klinischen Tests, um eine umfangreichere Kapitalaufnahme noch vor der Markteinführung im Jahr 2025 zu erreichen. Während des Jahres 2024 wird Acorai auf mehreren Konferenzen vertreten sein: Im Februar wird CSO Matthew Mace an der THT, Boston, und ACC, Atlanta, teilnehmen. Ebenfalls im Februar wird CEO Filip Peters bei der VIVE in Los Angeles sowie im März bei der LSI Emerging Medtech-Konferenz in Dana Point sprechen.

Senden Sie eine E-Mail an [email protected], um Kontakt aufzunehmen oder ein Treffen zu vereinbaren.

Informationen zu Acorai

Acorai entwickelt ein nicht invasives Gerät zur Überwachung des intrakardialen Drucks, um die Versorgung von weltweit mehr als 64 Millionen Patienten mit Herzinsuffizienz zu verbessern. Das Herzmonitorsystem von Acorai wurde 2023 von der FDA als „Breakthrough Device" eingestuft und basiert auf dem patentierten SAVE Sensor System – einer proprietären nicht invasiven Plattform, die maschinelle Lernmodelle nutzt.

Acorai wird von Solardis Health Ventures, KHP Ventures, GA Investors und Life Science Invest unterstützt und beschäftigt ein erfahrenes Team von Medizintechnikerinnen und Medizintechnikern, einen Unternehmensbeirat mit Erfahrungen aus Unternehmen wie GE Healthcare, Verily oder Abbott. Acorai hat klinische Partnerschaften mit weltweit führenden Krankenhäusern geschlossen.

Besuchen Sie https://acorai.com/, um mehr über das Potenzial von Acorai zu erfahren, den neue Standard für die Behandlung von Herzinsuffizienz zu etablieren und ein führendes Unternehmen im Bereich der nicht invasiven Patientenversorgung zu werden.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2183401/4224716/Acorai_AB_Logo.jpg