Acorai, une start-up spécialisée dans l'insuffisance cardiaque, clôture une ronde de financement sursouscrit de 4 millions de dollars

HELSINGBORG, Suède, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Acorai, une start-up suédoise spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux, a annoncé la clôture d'une ronde de financement d'amorçage sursouscrit. Acorai a obtenu plus de 4,5 millions de dollars de fonds pour financer ses études cliniques et progresser vers l'approbation réglementaire, ce qui s'ajoute à une subvention non dilutive de 2,3 millions d'euros et à un futur financement par actions de 10 millions d'euros de la part du Conseil européen de l'innovation (EIC).

Cette ronde a été menée par Solardis Health Ventures, avec la participation de KHP Ventures, de Carma Fund et d'autres investisseurs américains. D'importants investissements de suivi ont été réalisés par des investisseurs existants originaires de toute la Suède et de l'UE.

Acorai en 2024

Après avoir obtenu la désignation « Breakthrough Device » (en français, « dispositif révolutionnaire ») par la FDA américaine en août 2023, Acorai a débuté son étude clinique mondiale, CAPTURE-HF, et compte ce que son système de surveillance soit prêt pour une utilisation clinique. L'étude, qui se terminera en 2024, vise à démontrer les performances du dispositif au moyen d'une étude de cathétérisme portant sur 1 200 patients.

Le conseiller clinique en chef d'Acorai, le Dr Andrew J Sauer, a déclaré qu'« avec CAPTURE-HF, l'équipe s'est vraiment focalisée sur l'aspect scientifique afin de permettre l'utilisation la plus complète possible de ce dispositif lorsqu'il arrivera sur le marché. Ce financement confirme qu'Acorai est une entreprise particulièrement bien placée pour changer le paradigme de la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance cardiaque dans les établissements de soins traditionnels et aigus. À ma connaissance, il s'agit de la seule entreprise qui a reconnu et qui répond de manière adéquate aux besoins non satisfaits flagrants dans le cadre du processus d'insuffisance cardiaque aiguë ». Il a ajouté qu'« il est plus difficile de lever des capitaux dans cet environnement qu'il y a 18 mois, c'est donc une grande réussite de l'équipe de direction et un exemple de la façon dont cette plateforme pourrait devenir véritablement évolutive entre de bonnes mains... Félicitations ! »

Le parcours d'Acorai vers une levée de fonds en série A

L'équipe, dirigée par Filip Peters, Jakob Gelberg, Kasper Bourdette et Matthew Mace, prévoit de terminer son étude en 2024. Acorai vise ensuite un accès au marché américain d'ici 2025 grâce à un engagement actif auprès des autorités de réglementation.

L'objectif est maintenant de terminer les essais cliniques, en visant une levée de fonds plus importante avant le lancement commercial en 2025. Acorai continuera de participer aux conférences jusqu'en 2024 avec de futurs déplacements au THT, à Boston et à l'ACC, à Atlanta, pour le directeur scientifique Matthew Mace et le PDG Filip Peters, qui présenteront à VIVE à Los Angeles, en février, et à la conférence LSI Emerging Medtech à Dana Point, en mars.

Adressez-vous à [email protected] pour prendre contact ou organiser un entretien.

À propos d'Acorai

Acorai développe un dispositif médical évolutif pour la surveillance non invasive de la pression intracardiaque afin d'améliorer la prise en charge de l'insuffisance cardiaque pour plus de 64 millions de patients dans le monde. Le système de surveillance d'Acorai a été désigné comme un dispositif révolutionnaire par la FDA en 2023 et repose sur le système breveté SAVE Sensor System, un matériel propriétaire non invasif et une plateforme d'apprentissage automatique.

Acorai est soutenue par Solardis Health Ventures, KHP Ventures, GA Investors, et Life Science Invest, avec une équipe expérimentée dans le domaine des dispositifs médicaux et un comité consultatif d'entreprise ayant des expériences chez GE Healthcare, Verily et Abbott, et a établi des partenariats cliniques avec des hôpitaux de renommée mondiale.

Rendez-vous sur le site https://acorai.com/ pour en savoir plus sur le potentiel d'Acorai à devenir la nouvelle norme en matière de prise en charge de l'insuffisance cardiaque et une entreprise de premier plan dans les soins non invasifs aux patients.