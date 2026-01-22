AcuCort schließt kommerzielle Vereinbarung mit Glenmark Pharmaceuticals für Deutschland und fünf weitere europäische Länder

Das Pharmaunternehmen AcuCort AB (publ) (AcuCort) hat mit dem weltweit tätigen Pharmaunternehmen Glenmark Pharmaceuticals Limited (Glenmark) eine kommerzielle Vereinbarung über die Vermarktung und den Vertrieb des Produkts Zeqmelit® von AcuCort in Deutschland, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, Österreich, der Slowakei und der Ukraine geschlossen.

LUND, Schweden, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die kommerzielle Vereinbarung ersetzt die am 17. Juni 2025 bekanntgegebene Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) und bedeutet, dass sich die Parteien nun auf sämtliche geschäftlichen Bedingungen der Zusammenarbeit geeinigt haben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Glenmark für die Vermarktung des Produkts in den jeweiligen Ländern verantwortlich sein. Die Vereinbarung erstreckt sich auf eine Gesamtbevölkerung von mehr als 160 Millionen Menschen und stellt einen wichtigen Schritt in der laufenden internationalen Expansion von AcuCort dar.

„Der Abschluss einer kommerziellen Vereinbarung mit Glenmark ist ein wesentlicher Meilenstein für AcuCort. Deutschland ist einer der größten und wichtigsten Pharmamärkte Europas, und die Vereinbarung unterstreicht sowohl das kommerzielle Potenzial des Produkts als auch unsere langfristigen Expansionsbestrebungen", sagte Jonas Jönmark, CEO von AcuCort AB.

„Das Produkt stärkt unser Europa-Portfolio und passt hervorragend zu unserem Fokus auf differenzierte Therapien. Diese Partnerschaft spiegelt unsere Fähigkeit wider, in mehreren europäischen Märkten gleichzeitig erfolgreich zu agieren. Mithilfe unserer etablierten kommerziellen Infrastruktur und regionalen Expertise ermöglichen wir Patientinnen und Patienten einen zeitnahen und verlässlichen Zugang zu dieser Therapie und schaffen gleichzeitig einen langfristigen Mehrwert für die Gesundheitssysteme", sagte Christoph Stoller, President & Business Head – Europe & Emerging Markets, Glenmark Pharmaceuticals.

Glenmark ist Inhaber der Marktzulassung (Marketing Authorisation Holder, MAH) für das Produkt und übernimmt die Einreichung der Zulassungsanträge in den jeweiligen Märkten. Glenmark geht davon aus, dass die Einreichung des Antrags in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erfolgen wird.

Das Produkt wurde im Herbst 2024 in Schweden, Norwegen und Finnland sowie im Sommer 2025 in Dänemark eingeführt. Im Frühjahr 2025 wurden Folgeaufträge für die nordischen Länder erteilt; hinzu kam ein weiterer Auftrag im Dezember 2025. Die endgültige Vereinbarung mit Glenmark Pharmaceuticals baut auf der Strategie von AcuCort auf, die nordische Region als Sprungbrett für eine breitere globale Präsenz zu nutzen.

Über Glenmark Pharmaceuticals Limited

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (BSE: 532296 | NSE: GLENMARK) ist ein globales, forschungsorientiertes Pharmaunternehmen mit klarem Fokus auf Innovation und Zugänglichkeit. Das Unternehmen entwickelt wegweisende, transformative Therapien mit dem Ziel, bestehende Behandlungsansätze neu zu definieren und gleichzeitig Patientinnen und Patienten weltweit verstärkt mit hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln zu versorgen. Mit 11 hochmodernen Produktionsstätten auf vier Kontinenten, sechs fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungszentren sowie einer kommerziellen Präsenz in mehr als 80 Ländern bietet Glenmark ein diversifiziertes Portfolio aus Markenpräparaten, Spezialpharmazeutika, Generika und Consumer-Health-Produkten mit Schwerpunkt auf Atemwegserkrankungen, Dermatologie und Onkologie. Der Scrip 100 Index zählt Glenmark zu den 100 weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen nach Pharmaverkäufen im Jahr 2024. Weitere Informationen finden Sie unter www.glenmarkpharma.com

Über AcuCort AB (publ)

AcuCort hat Zeqmelit® entwickelt und vermarktet das Produkt – einen neuen, schnell löslichen oralen Film, der auf die Zunge aufgelegt wird und auf dem gut bekannten Kortison-Wirkstoff Dexamethason basiert. Der Wirkstoff ist in einer neuen, innovativen, patentierten und neuartigen Darreichungsform verfügbar, die in erster Linie zur Behandlung schwerer und akuter allergischer Reaktionen – von Asthma, Krupp bei Kindern, Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit Chemotherapien sowie zur Behandlung von COVID-19-Patienten mit zusätzlichem Sauerstoffbedarf – vorgesehen ist. Zeqmelit® ist derzeit in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland erhältlich. AcuCort (Ticker: ACUC) ist am Spotlight Stock Market notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.acucort.se.

Über Zeqmelit®

Mit der Entwicklung von Zeqmelit® hat AcuCort die Vorteile des gut etablierten Wirkstoffs Dexamethason mit dem firmeneigenen patentierten, schnell löslichen oralen Film kombiniert, um eine rasche Verfügbarkeit und Linderung in akuten Situationen zu ermöglichen, beispielsweise bei akuten allergischen Reaktionen oder Krupp bei Kleinkindern. Der Wirkstoff Dexamethason gehört zur Klasse der Glukokortikoide – einer bewährten und etablierten Arzneimittelgruppe mit umfassender klinischer Anwendung seit den 1960er-Jahren.

Aakanksha Pilay, Media Relations, Glenmark Pharmaceuticals

Telefon: +91 72181 71062 E-Mail: [email protected] Jonas Jönmark, CEO, AcuCort AB

Telefon: +46 (0)70 365 5400

E-Mail: [email protected]

