AdRealm und UPLTV berufen Mei Li-Berlit zur General Manager der Bereiche Europe Business und Operation.

„Es freut uns sehr, dass Mei Li-Berlit unsere Generalmanagerin des europäischen Geschäftsbereichs beider Unternehmen geworden ist. Sie wird sowohl für UPLTV als auch für AdRealm von großer Wichtigkeit sein, da wir einen Innovationsaufschwung beobachten können und die Blockchain immer an mehr Bedeutung in Europa gewinnt, erklärte Brian Xie, Chairman der AdRealm-Foundation.

„Mei wird uns gemeinsam mit den Führungskräften in unseren anderen Schlüsselmärkten zur Seite stehen, um die Wertschöpfungskette im Bereich der digitalen Werbung umzugestalten. Ihre umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Strategie und Medienlösungen werden unsere globale Vision bedeutend erweitern. Wir sind hocherfreut, Sie bei uns willkommen zu heißen", fügte Xie hinzu.

Li-Berlit, die chinesische Wurzeln hat, ist Diplomingenieurin und hat Business Administration studiert. Vor der Übernahme ihrer neuen Position übte Li-Berlit führende Funktionen bei NTT Docomo / net mobile AG aus. Dort war Sie als Managing Director von Gold Kiwi Media tätig, eine Tochtergesellschaft der net mobile AG. Sie war für die Verkaufs-, Partnerschafts- und Vertriebswegstrategien des Unternehmens verantwortlich. Darüber hinaus ist sie die Gründerin von 778mobile, ein mobiler Innovations- und Lösungsanbieter mit einem Fokus auf Inhalt, Mobile-Marketing und Werbung für B2B- und B2C-Produkte.

Li-Berlits Positionsübernahme ist Teil der weitreichenden, globalen Plänen sowohl für UPLTVs als auch für AdRealms Unternehmensexpansion. Im Rahmen dieser Pläne wurden bereits lokale Geschäftsstellen eröffnet und Teams in Lokalmärkten wie Korea, Singapur und Vietnam integriert. Für die nahe Zukunft sind weitere Eröffnungen geplant, sobald die Produkt- und Businessentwicklungen vollständig umgesetzt werden.

Informationen über AdRealm

AdRealm wurde mit dem Vorhaben gegründet, das globale Ökosystem für digitale Werbung durch Blockchain-Technologie neuzugestalten. Mit dem Ziel, Industrieprobleme wie Datenbetrug, Datenmobilität, Datenverlust etc. zu beheben, möchte AdRealm eine durch Kodierung reglementierte Umgebung schaffen. Somit können sämtlichen Beteiligten eine transparente und offene Wertschöpfungskette in der Branche anbieten. Momentan arbeitet AdRealm an der Entwicklung seines ersten Demoprodukts in der Kette, das zum Beginn der zweiten Jahreshälfte 2018 veröffentlicht werden soll.

Webseite: www.adrealm.com

Informationen über UPLTV

Bei UPLTV handelt es sich um ein globales und mobiles Ad-Mediation-Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, die Life-Time-Value für die Entwickler und Verleger von Handyspielen zu optimieren und zu prognostizieren.

UPLTV arbeitet momentan mit über 300 Spieleentwicklern und Spielverlegern zusammen, um die applikationsinterne Effizienz der Monetisierung und das In-Game-Erlebnis des Nutzers zu optimieren.

Webseite: www.upltv.com

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren:

Melinda Kang

Tel: +86 18210329481

E-Mail: melinda@adrealm.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/687550/AdRealm_and_UPLTV_Appoints_Li_Berlit_as_General_Manager_of_Europe_Business_and_Operations.jpg

QUELLE AdRealm; UPLTV

Weitere Links

https://www.adrealm.com/

https://www.upltv.com/