AEC-Unternehmen modernisieren mit Nasuni's File Data Platform ihre Dateidatenspeicherung an mehr als 4.300 Standorten weltweit

Das Wachstum von Nasuni im AEC-Sektor seit 2021 unterstreicht den Fokus der Branche auf eine beschleunigte digitale Transformation und die Notwendigkeit, kritische Daten zu schützen

BOSTON, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute eine erhöhte Nachfrage nach der Nasuni File Data Platform in der globalen AEC-Branche (Architektur, Ingenieur- und Bauwesen) bekannt. Nasuni unterstützt seine AEC-Kunden dabei, ihre digitale Transformation durch die Modernisierung ihrer Infrastruktur zur Speicherung und zum Schutz von Dateien zu beschleunigen. Dies erleichtert den Zugriff auf Daten aus der Cloud und bietet gleichzeitig einen effektiveren Datenschutz mit Ransomware Erkennung und raschen Wiederherstellungsfunktionen.

Nasuni hat seinen AEC-Kundenstamm seit 2021 kontinuierlich vergrößert und unterstützt mehr als 190 Kunden an über 4.300 Standorten (in 27 Ländern weltweit) dabei, ihr Datenmanagement zu verbessern, BIM-Tools (Building Information Modelling, Bauwerksdatenmodellierung) der nächsten Generation einzuführen und komplexe Kooperationen durch globale Dateifreigaben zu erleichtern.

Die Nasuni File Data Platform bietet Unternehmen die Skalierbarkeit der Cloud mit einer überragenden Performance in Netzwerk Randbereichen, sowie unübertroffenen Datenschutz und -sicherheit durch seine Datendienste (einschließlich Nasuni Ransomware Protection und Nasuni Access Anywhere). Erreicht wird dies durch die Konsolidierung von Datensilos, die Gewährleistung einer 24/7-Geschäftskontinuität, die Optimierung der Benutzerproduktivität, die Bereitstellung verbesserter Geschäftserkenntnisse und die Möglichkeit, mehrere Cloud-Anbieter zu wählen. Die Hybrid-Cloud-Technologie bietet entscheidende Leistungsvorteile und ermöglicht Unternehmen eine effektivere Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung großer Datensätze und Dateien auf regionaler oder globaler Ebene.

„Das gesamte Geschäft der AEC-Branche ist von Dateidaten abhängig. Es befindet sich derzeit inmitten eines seismischen Wandels, mit mehr digitalen Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und innovativen Datennutzungsfällen wie digitalen Zwillingen, Design-Automatisierung, BIM-Produkten und der Erprobung von auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendem Wissensmanagement, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Branche auf die nächste Stufe zu heben", so David Grant, Präsident von Nasuni. „Diese Fähigkeiten werden durch cloudbasierte Datei- und Objektspeicher untermauert, die von der Nasuni File Data Platform verwaltet werden. Sie maximieren die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, indem sie ihre Prozesse optimieren, eine verbesserte Zusammenarbeit. die gemeinsame Nutzung von Dateidaten und Datensicherung ermöglichen."

Die Nasuni File Data Plattform integriert und unterstützt Anwendungen wie Adobe InDesign, Autodesk Revit, Dassault CATIA CAD, Siemens Teamcenter und Windows® File Copy. Das intelligente Edge-Caching von Nasuni ermöglicht es AEC-Unternehmen, das unbegrenzte Ausmaß des Cloud-Objektspeichers ihrer Wahl zu nutzen und gleichzeitig die Anforderungen hybrider Arbeitsumgebungen zu erfüllen um den hochleistungsfähigen Datenzugriff auch für lokale und entfernte Niederlassungen aufrechtzuerhalten.

Untersuchungen aus dem Jahr 2022 zeigen, dass die Baubranche neben dem Bildungssektor das wahrscheinlichste Ziel von Ransomware-Angriffen ist. Daher sind der Schutz von Daten und die Fähigkeit zur sofortigen Wiederherstellung nach Angriffen, ohne interne Ressourcen zu binden, für die Aufrechterhaltung von wettbewerbsfähigen Geschäftstätigkeiten unerlässlich. „Der Nasuni-Azure-Snapshotting-Ansatz funktioniert einfach", so Joe Marando, CIO des globalen Architekturbüros JERDE. „Im Fall einer Attacke durch Ransomware, gehen Sie einfach zurück und stellen Ihre Daten von vor dem Angriff wieder her, so erhalten Sie Ihre Daten zurück. Ich finde die Datei-Wiederherstellungsfunktion von Nasuni grandios."

Ramboll, ein in Dänemark gegründetes, führendes AEC-Unternehmen mit 16.500 Mitarbeitern in 35 Ländern und 300 Außenstellen, arbeitet mit Kunden zusammen, um die Infrastruktur für eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen. Das Unternehmen griff in vielen seiner weltweiten Niederlassungen auf physische und virtuelle Speichersysteme zurück, die von NetApp SnapMirror unterstützt wurden. Die Wartung dieser weltweiten Infrastruktur war eine große Herausforderung, doch Nasuni ersetzte die bestehende Infrastruktur erfolgreich und problemlos.

„Wir mussten jede Woche mehrere Updates durchführen", erinnert sich IT-Projektmanager Morten Madsen von Ramboll. „[Das aktuelle System] war keine skalierbare Lösung für ein Unternehmen unserer Größe." Madsen entschied sich für die Nasuni File Data Platform, um die Speicher-, Backup- und Verwaltungsprobleme des Unternehmens zu lösen. Heute vertraut Ramboll auf die Speicherung, den Schutz und die Verwaltung von mehr als 3 Petabyte (PB) an globalen Dateidaten durch Nasuni.

APi Group, JERDE, Kimley-Horn, McLaren, Perkins+Will, Ramboll, SMEC (Snowy Mountains Engineering Corporation), Voessing und die Walsh Group haben sich ebenfalls für Nasuni entschieden, um ihre veraltete Datei-Infrastruktur zu modernisieren, mehr Wert aus ihren IT-Investitionen zu schöpfen und sich innerhalb von Minuten von Cyberangriffen wie Ransomware zu erholen. Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Nasuni die AEC-Branche dabei unterstützt, ihre Kosten für die Datenspeicherung zu senken, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Ausfallsicherheit zu erhöhen? Dann lesen Sie gerne unsere Kundenfallstudien.

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist ein führendes Unternehmen für Dateidatendienste, das Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Dateidaten-Cloud zu erstellen, um die digitale Transformation, globales Wachstum und Daten Analysen zu unterstützen. Die Nasuni File Data Platform ist eine cloudnative Service-Suite, die die Infrastruktur von Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in dem leicht erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen wird Nasuni zum cloudnativen Ersatz für herkömmliche Network-Attached-Storage- (NAS) und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für traditionelle Systeme für Dateisicherung, Notfallwiederherstellung, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus auf Dateidaten zuzugreifen und diese global zu teilen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, der Energiesektor, Finanzdienstleistungen und die öffentliche Hand. Nasuni hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA, und bietet seine Dienste in über 70 Ländern an. Weitere Informationen finden Sie auf www.nasuni.com.

Social-Media-Links

Twitter: https://www.twitter.com/nasuni

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasuni

Blog: https://www.nasuni.com/blog

Medienkontakte:

Maria Loupa

Waters Agency

Tel.: +44 (0)7591 004 738

E-Mail-Adresse: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo_2015_High_Resolution_Logo_Logo.jpg

SOURCE Nasuni