Aetina bringt neuen Hochleistungs-MegaEdge für den Einsatz von KI-Inferenz auf den Markt

Die Serie MegaEdge AIP-SQ37 kann in intelligenten Fabriken eingesetzt werden, um Verletzungen an den Fertigungsanlagen zu reduzieren. Mit intelligenten 3D-Kameras und Bewegungserkennungsalgorithmen können die Benutzer der AIP-SQ37-Serie eine Art virtuelle 3D-Zaunlösung für arbeitende Roboterarme herstellen. Wenn das virtuelle 3D-Zaunsystem installiert ist, kann das System mit Hilfe intelligenter 3D-Kameras Arbeiter erkennen, die in den Arbeitsbereich der Roboterarme eindringen, und Signale an die Roboterarme senden, damit diese ihre Bewegungen verlangsamen oder stoppen.