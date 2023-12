Affidea Group implementiert ein hochmodernes digitales Qualitätsmanagementsystem

DEN HAAG, Niederlande, 19. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Affidea, ein führender europäischer Anbieter von fortschrittlicher Diagnostik, außerklinischen Dienstleistungen und Exzellenzzentren, gibt heute die Einführung eines neuen, hochmodernen digitalen Qualitätsmanagementsystems (QMS) in seinem umfangreichen Netzwerk bekannt. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Ideagen, einem renommierten Anbieter erstklassiger, innovativer Softwarelösungen für regulierte Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen, der Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Sicherheits-, Risiko-, Qualitäts- und Compliance-Anforderungen unterstützt. Dieses ehrgeizige Projekt ist ein bedeutender Meilenstein in Affideas kontinuierlichem Engagement für höchste Qualitäts- und Effizienzstandards und hervorragende Leistungen in der Patientenversorgung.

Das neue QMS von Ideagen wurde entwickelt, um interne Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und die Effektivität in allen Bereichen zu verbessern. Durch die Einführung dieses robusten Systems will Affidea Risiken effektiv managen, Verschwendung minimieren und die Ressourcenzuweisung optimieren, um so die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Patientenzufriedenheit zu steigern.

Zu den wichtigsten Bereichen des neuen Qualitätsmanagementsystems gehören:

• Kontinuierliche Verbesserung: Förderung einer Kultur des Lernens und der Verbesserung, die jedes Teammitglied ermutigt, zu Prozessverbesserungen beizutragen.

• Zufriedenheit der Stakeholder: Die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt stellen, die Erwartungen übertreffen und sich an die sich entwickelnden Bedürfnisse anpassen.

• Datengesteuerte Entscheidungsfindung: Nutzung von Daten und Analysen für eine fundierte Entscheidungsfindung, die Ermittlung von Verbesserungsbereichen und die Leistungsüberwachung.

• Standardisierung: Entwicklung standardisierter Verfahren auf der Grundlage bewährter Praktiken zur Gewährleistung der Konsistenz in allen Abteilungen.

Affidea Rumänien wird bei der Einführung des neuen Qualitätsmanagementsystems eine Vorreiterrolle spielen, gefolgt von Affidea Italien, der Schweiz und dem Hauptsitz des Unternehmens. Diese schrittweise Einführung wird als Lernerfahrung für spätere Implementierungen in anderen Affidea-Ländern dienen.

Dr. Charles Niehaus, geschäftsführender Direktor der Affidea Group, sagte: „In der sich ständig verändernden Landschaft des Gesundheitswesens liegt unser Hauptaugenmerk weiterhin auf der Patientensicherheit und der Qualität der Versorgung. Wir alle wissen, dass klinische Umgebungen, auch wenn sie der Patientenversorgung gewidmet sind, nicht immun gegen Zwischenfälle sind. Das neue digitale Qualitätsmanagementsystem wird unseren offenen und transparenten Ansatz für das Management von Zwischenfällen weiter stärken, Untersuchungen unterstützen und eine Kultur des Lernens und der kontinuierlichen Verbesserung fördern. Diese Initiative spiegelt unser Engagement für Spitzenleistungen und unser Versprechen wider, die Qualitätsstandards kontinuierlich zu erhöhen und unsere Patienten zu schützen."

Dr. Alessandro Roncacci, SVP Medizinischer Direktor, erklärte: „Bei Affidea steht die Qualität im Mittelpunkt unseres Handelns. Die Einführung dieses digitalen QMS spiegelt unser Engagement für Innovation und Exzellenz wider, und ich freue mich, dass wir mit Ideagen einen zuverlässigen Partner gefunden haben, der eng mit uns auf diesem ehrgeizigen Weg zusammenarbeitet. Wir verändern nicht nur Prozesse, sondern verbessern auch das Leben unserer Patienten, indem wir sicherstellen, dass sie in einem Umfeld der kontinuierlichen Verbesserung und fortschrittlicher Gesundheitspraktiken die bestmögliche Versorgung erhalten."

Dr. Athanasia Papachristodoulou, Konzerndirektorin für Qualität und klinische Governance, fügte hinzu: „Das digitale QMS ist mehr als nur ein Werkzeug. Es ist der Beweis dafür, dass Qualität ein Teil unserer Unternehmens-DNA ist. Es befähigt uns, die Erwartungen der Patienten ständig zu übertreffen, und fördert eine Kultur, in der Qualität und Effizienz Hand in Hand gehen. Jeder Schritt, den wir zur Verbesserung unternehmen, bringt uns dem Ziel, erstklassige Dienstleistungen zu erbringen, einen Schritt näher."

Tim Bisley, Exekutiver Vizepräsident und leitender Direktor für Qualität bei Ideagen, fügte hinzu: „Wir freuen uns, mit Affidea zusammenzuarbeiten und die unglaubliche Arbeit zu unterstützen, die das Unternehmen leistet, um fortschrittliche Gesundheitspraktiken für über 13 Millionen Patienten pro Jahr anzubieten.

Ideagen unterstützt Organisationen wie Affidea bei der Erbringung grundlegender Dienstleistungen, indem es Klarheit und Vertrauen schafft, um intelligente, datengestützte Entscheidungen zu treffen und erstklassige Prozesse zu ermöglichen, die Kunden und Aufsichtsbehörden zufrieden stellen und neue Qualitätsstandards zum Wohle der Patienten auf der ganzen Welt sichern. Unsere Qualitätssoftware wird es Affidea ermöglichen, einen vollständigen Überblick über die Organisation zu erlangen, um Chancen optimal zu nutzen und Risiken proaktiv zu erkennen und darauf zu reagieren."

Die Ideagen QMS-Plattform umfasst Module für Dokumentenmanagement, Personal und Schulung, Risikomanagement, Audits, Anlagenmanagement, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen, Beschwerde- und Vorfallmanagement, Kunden- und Lieferantenmanagement sowie einen Workflow Builder/Berichtsdesigner mit komplexen Dashboards.

Informationen zur Affidea Group

Die Affidea Group (www.affidea.com) ist Europas größter Anbieter von fortschrittlicher Diagnostik, außerklinischen Dienstleistungen und Exzellenzzentren für Orthopädie und Krebsbehandlung. Das 1991 gegründete Unternehmen betreibt fast 340 medizinische Zentren in 15 Ländern, in denen jährlich mehr als 13 Millionen Patienten behandelt werden. Aufgrund seiner hohen Standards bei der Patientensicherheit ist Affidea der am häufigsten ausgezeichnete Anbieter medizinischer Bildgebungsdienste in Europa. Mehr als 90% der ausgezeichneten Zentren mit 5 Sternen auf der Eurosafe-Wand der Sterne, von der Europäischen Gesellschaft für Radiologie in Europa akkreditiert, sind Affidea-Zentren.

Informationen zu Ideagen

Ideagen bringt Klarheit und Vertrauen in die sicheren Hände und vertrauenswürdigen Stimmen, die unsere Welt schützen.

Durch die Verbindung von fundiertem Fachwissen und Innovation im Bereich der Regulierung mit erschwinglicher, erstklassiger Software bietet das Unternehmen zuverlässige, aussagekräftige Informationen für regulierte Branchen mit hoher Compliance, wie z. B. Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Banken und Finanzen, Luftfahrt, Verteidigung, Fertigung und Bauwesen.

Zu den 11 400 Kunden des Unternehmens gehören 15 der 20 größten Pharmaunternehmen weltweit, mehr als 250 Luftfahrtunternehmen weltweit, neun der zehn größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen, neun der zehn größten Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen weltweit und 65 % der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller weltweit, darunter Blue-Chip-Marken wie Heineken, British Airways, BAE, Aggreko, US Navy, Bank of New York und Johnson Matthey. Mit Hauptsitz in Nottingham, Großbritannien, und Niederlassungen in den USA, Australien, Indien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt Ideagen mit über 1400 Mitarbeitern die Industrie dabei, Risiken in Widerstandsfähigkeit zu verwandeln.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.jpg