Le groupe Affidea met en œuvre un système numérique de gestion de la qualité de pointe

LA HAYE, Pays-Bas, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Affidea , l'un des principaux fournisseurs européens de diagnostics avancés, de services extrahospitaliers et de centres d'excellence, annonce aujourd'hui la mise en œuvre d'un nouveau système numérique de gestion de la qualité (SMQ) de pointe dans l'ensemble de son vaste réseau. Cette mise en œuvre est réalisée en partenariat avec Ideagen, un fournisseur renommé de solutions logicielles innovantes de classe mondiale destinées aux secteurs réglementés et à haut niveau de conformité, qui aide les entreprises à gérer leurs besoins en matière de sécurité, de risque, de qualité et de conformité. Ce projet ambitieux marque une étape importante dans l'engagement continu d'Affidea en faveur des normes les plus élevées de qualité, d'efficacité et d'excellence en matière de soins aux patients.

Le nouveau SMQ d'Ideagen est conçu pour rationaliser les processus internes, accroître l'efficience et améliorer l'efficacité de toutes les opérations. En adoptant ce système robuste, l'objectif d'Affidea est de gérer efficacement les risques, de minimiser le gaspillage et d'optimiser l'allocation des ressources, garantissant ainsi la conformité et augmentant la satisfaction des patients.

Les principaux domaines d'intervention du nouveau système de gestion de la qualité seront les suivants :

Amélioration continue : Favoriser une culture d'apprentissage et de progrès en encourageant chaque membre de l'équipe à contribuer à l'amélioration des processus.

Favoriser une culture d'apprentissage et de progrès en encourageant chaque membre de l'équipe à contribuer à l'amélioration des processus. Satisfaction des parties prenantes : Placer la satisfaction du client au cœur de ses préoccupations, chercher à dépasser ses attentes et à s'adapter à l'évolution de ses besoins.

Placer la satisfaction du client au cœur de ses préoccupations, chercher à dépasser ses attentes et à s'adapter à l'évolution de ses besoins. Prise de décision fondée sur les données : Utiliser les données et les analyses pour prendre des décisions éclairées, identifier les domaines d'amélioration et surveiller les performances.

Utiliser les données et les analyses pour prendre des décisions éclairées, identifier les domaines d'amélioration et surveiller les performances. Normalisation : Développer des processus standardisés à partir des meilleures pratiques afin d'assurer une homogénéité entre tous les départements.

Affidea Roumanie sera le fer de lance de l'adoption du nouveau système de gestion de la qualité, suivi par Affidea Italie, Affidea Suisse et le siège social. Ce déploiement progressif servira d'expérience d'apprentissage pour les mises en œuvre ultérieures dans d'autres pays où Affidea est implantée.

Dr Charles Niehaus, directeur exécutif du groupe Affidea, a déclaré : « Dans le paysage en constante évolution des soins de santé, notre priorité demeure la sécurité des patients et la qualité des soins. Nous savons tous que les environnements cliniques, bien que dédiés aux soins aux patients, ne sont pas à l'abri des incidents. Le nouveau système numérique de gestion de la qualité renforcera davantage notre approche ouverte et transparente de la gestion des incidents, en aidant aux enquêtes et en favorisant une culture d'apprentissage et d'amélioration continue. Cette initiative reflète notre engagement en faveur de l'excellence et notre promesse d'améliorer continuellement les normes de qualité et de protéger nos patients. »

Dr Alessandro Roncacci, vice-président principal et médecin en chef, a déclaré : « Chez Affidea, la qualité est au cœur de tout ce que nous faisons. L'adoption de ce SMQ numérique reflète notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence et je suis heureux que nous ayons trouvé en Ideagen un partenaire fiable pour travailler en étroite collaboration avec nous sur ce parcours ambitieux. Nous ne nous contentons pas de transformer les processus, nous améliorons des vies en veillant à ce que nos patients reçoivent les meilleurs soins possibles dans un environnement d'amélioration continue et de pratiques de soins de santé avancées. »

Dr Athanasia Papachristodoulou, directrice de la qualité et de la gouvernance clinique du groupe, a ajouté : « Le SMQ numérique est plus qu'un outil. C'est la preuve que la qualité fait partie de notre ADN en tant qu'entreprise. Il nous permet de dépasser constamment les attentes des patients et favorise une culture où la qualité et l'efficacité vont de pair. Chaque mesure que nous prenons pour nous améliorer est un pas de plus vers la mise en place des meilleurs services. »

Tim Bisley, vice-président exécutif et directeur général de la qualité d'Ideagen, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Affidea pour soutenir le travail incroyable qu'ils accomplissent en proposant des pratiques de soins de santé avancées à plus de 13 millions de patients par an.

Ideagen aide des organisations comme Affidea à fournir des services essentiels en leur apportant clarté et confiance afin de débloquer la prise de décision intelligente fondée sur les données et de permettre des processus de classe mondiale qui satisfont les clients et les régulateurs, en garantissant de nouvelles normes de qualité pour aider les patients dans le monde entier. Notre logiciel de qualité permettra à Affidea d'obtenir une visibilité organisationnelle complète afin de saisir au mieux les opportunités et d'identifier et d'agir de manière proactive sur les risques ».

La plateforme SMQ d'Ideagen comprend des modules pour la gestion des documents, le personnel et la formation, la gestion des risques, les audits, la gestion des actifs, les actions correctives et préventives, la gestion des plaintes et des incidents, la gestion des clients et des fournisseurs, et un générateur de flux de travail/concepteur de rapports avec des tableaux de bord complexes.

À propos du groupe Affidea

Le groupe Affidea ( www.affidea.com ) est le plus grand fournisseur européen de diagnostics avancés, de services extrahospitaliers et de centres d'excellence en orthopédie et en cancérologie. Fondée en 1991, la société exploite près de 340 centres médicaux dans 15 pays, desservant plus de 13 millions de patients chaque année. En raison de ses normes élevées en matière de sécurité des patients, Affidea est le fournisseur de services d'imagerie médicale le plus primé en Europe. Plus de 90 % des centres primés avec 5 étoiles sur le mur des étoiles Eurosafe, accrédités par la Société européenne de radiologie en Europe, sont des centres Affidea.

À propos d'Ideagen

Ideagen apporte clarté et confiance aux mains sûres et aux voix de confiance qui protègent notre monde.

En associant une expertise réglementaire approfondie et de l'innovation à des logiciels abordables de premier ordre, l'entreprise fournit des informations fiables et significatives aux secteurs soumis à une réglementation stricte et exigeante en matière de conformité tels que les sciences de la vie, les soins de santé, la banque et la finance, l'aviation, la défense, l'industrie manufacturière et le bâtiment.

De l'atelier au cockpit, de la ligne de front à la salle de conférence, les 11 400 clients de la société comprennent 15 des 20 premières sociétés pharmaceutiques mondiales, plus de 250 organisations aéronautiques mondiales, neuf des dix premiers cabinets comptables, neuf des dix plus grandes entreprises mondiales de l'aérospatiale et de la défense, et 65 % des 20 plus grandes entreprises mondiales de produits alimentaires et de boissons, ainsi que des marques de premier plan telles que Heineken, British Airways, BAE, Aggreko, US Navy, Bank of New York et Johnson Matthey. Basée à Nottingham, au Royaume-Uni, avec des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Inde, en Malaisie et aux Émirats arabes unis, l'équipe d'Ideagen, forte de plus de 1 400 membres, se consacre à aider les industries à transformer le risque en résilience.