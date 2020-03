AirConsole veröffentlicht neue Spiele mit Video-Chat-Funktion zur Unterstützung der sozialen Distanzierung während der Coronavirus-Krise

AirConsole, die führende Plattform für Gelegenheitsspiele, bringt einen neuen Spielmodus auf den Markt, bei dem Freunde gemeinsam über Video-Chat spielen können. Auf diese Weise wird die Sicherheit der Spieler gewahrt, ohne dass der soziale Aspekt des AirConsole-Spielerlebnisses verloren geht.

ZÜRICH, 26. März 2020 /PRNewswire/ -- Da sich die Infektionsraten in vielen Teilen der Welt nur sehr zögernd verlangsamen, ist klar geworden, dass die vorgeschriebene soziale Distanzierung und Selbstisolierung in diesem Kampf gegen das Coronavirus an erster Stelle stehen.