AI/works™: Agentic-Development-Plattform verbindet Modernisierung von Legacy-Systemen und KI-Innovation

Die neue Lösung verbindet agile Prinzipien mit Software-Engineering der nächsten Generation, um sowohl Legacy-Systeme zu erneuern als auch „Greenfield"-Projekte zu beschleunigen.

CHICAGO, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Thoughtworks, eine globale Technologieberatung, die Design, Engineering und KI integriert, um digitale Innovationen voranzutreiben, gab heute den Start von AI/works™ bekannt. Dabei handelt es sich um eine neue „Agentic Development"-Plattform (agentenbasierte Entwicklungsplattform), die neue Maßstäbe für die Modernisierung von Altsystemen (Legacy Systems) und die Entwicklung neuer, industrietauglicher Technologieprodukte im KI-Zeitalter setzt. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Plattform den Bau qualitativ hochwertigerer Technologie ermöglicht und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit von Aufbau, Wartung und Betrieb von Enterprise-Technologien grundlegend verbessert.

Logo AI/works Agentic AI platform

Seit Jahrzehnten prägt Thoughtworks viele der Praktiken, die die moderne Softwarebereitstellung definieren, darunter Agile, Microservices und Continuous Delivery. AI/works™ führt diese Tradition in das KI-Zeitalter fort, indem es das Verständnis von Altsystemen, die Erweiterung von Anforderungen, die dynamische und automatisierte Generierung von Spezifikationen sowie die agentenbasierte Codegenerierung und das Testing in einer einzigen Plattform vereint – speziell gebaut für komplexe Unternehmensumgebungen.

Die Einführung von KI beschleunigt sich branchenübergreifend, doch viele Organisationen bleiben durch die Kluft zwischen ihren KI-Ambitionen und der Realität ihrer Altsysteme eingeschränkt. Während neue Agentic-Plattformen oft von einer Architektur auf der „grünen Wiese" (Greenfield) oder begrenzten Produktivitätssteigerungen ausgehen, wurde AI/works™ für die hybriden Bedingungen entwickelt, unter denen Unternehmen tatsächlich operieren.

AI/works™ vereint diese beiden Welten. Die ersten Kunden, die auf AI/works™ bauen, berichten von Modernisierungszyklen, die früher Jahre in Anspruch nahmen und nun in Monaten abgeschlossen werden können. Dies geht einher mit erheblichen Kostensenkungen und drastischen Verbesserungen der Time-to-Market, während gleichzeitig Code von höherer Qualität generiert wird.

Die Plattform ermöglicht das 3-3-3-Delivery-Modell von Thoughtworks, das einen Pfad von der Idee bis zur Produktion in nur 90 Tagen bietet. Sie harmoniert zudem nahtlos mit führenden Ökosystemen wie AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Databricks und Snowflake. Durch eine Zusammenarbeit mit Mechanical Orchard unterstützt AI/works™ auch die tiefgreifende Erneuerung von Mainframe-Systemen.

„Jeder CEO und CIO, den ich treffe, versucht, den Wert von KI innerhalb der Realität seiner bestehenden Systeme zu erschließen, nicht in idealisierten Greenfield-Umgebungen", sagt Mike Sutcliff, CEO von Thoughtworks. „AI/works™ ist genau für diese Bedingungen gebaut. Die Plattform versteht die Systeme, die Organisationen bereits haben, beschleunigt die Systeme, die sie als Nächstes benötigen, und hält alles auf dem neuesten Stand, während sich die Technologielandschaft wandelt. Die Magie entsteht aus der Kombination der Plattform und unseren hochtalentierten Technolog:innen. Gemeinsam liefern sie Ergebnisse, die Geschwindigkeit und Sicherheit vereinen."

AI/works™ nutzt KI-gestütztes Reverse Engineering, um Legacy-Anwendungen zu interpretieren und sie in strukturierte Spezifikationen umzuwandeln, die mit regulatorischen, sicherheitsrelevanten und branchenspezifischen Kontexten angereichert sind. Diese Spezifikationen steuern agentenbasierte Workflows (Agentic Workflows), die Code in Produktionsqualität, automatisierte Tests und Deployment-Pipelines generieren. Einmal im Einsatz, regeneriert die Plattform kontinuierlich die betroffenen Komponenten, sobald sich die Anforderungen ändern. Dies reduziert die Abhängigkeit von manuellem Patching und vermeidet groß angelegte System-Neubauten (Rebuilds).

„Agentic Engineering" entwickelt sich schnell zu einer wettbewerbsintensiven Kategorie. Mehrere große Firmen drängen in diesen Bereich, doch die meisten Tools konzentrieren sich auf die Beschleunigung von neuem Code statt auf die Lösung der strukturellen Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen.

„AI/works™ sticht hervor, weil es den gesamten Lebenszyklus adressiert – vom Verstehen und Erneuern von Altsystemen bis hin zum Aufbau dessen, was als Nächstes kommt", sagt R „Ray" Wang, CEO von Constellation Research. „Das setzt einen neuen Maßstab für diese Kategorie."

Verfügbarkeit

AI/works™ ist ab sofort über ein Co-Innovation-Programm verfügbar. Die breitere Verfügbarkeit wird im Rahmen der Thoughtworks-Initiative „AI that works" und durch Launch-Aktivitäten im ersten Quartal ausgeweitet.

Organisationen können eine Demo anfordern unter: https://www.thoughtworks.com/ai/works

Weiterführende Informationen

Erfahren Sie mehr über Thoughtworks AI/works™ .

. Aktuelle Neuigkeiten zu Thoughtworks finden Sie auf der Website des Unternehmens .

. Folgen Sie Thoughtworks auf X , LinkedIn und YouTube .

Über Thoughtworks

Thoughtworks ist eine globale Technologieberatung, die Design, Engineering und KI integriert, um digitale Innovationen voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende in 47 Büros in 18 Ländern. Seit mehr als 30 Jahren erzielt Thoughtworks gemeinsam mit seinen Kunden Wirkung, indem es komplexe geschäftliche Herausforderungen löst und dabei Technologie als entscheidendes Differenzierungsmerkmal einsetzt.

Pressekontakte

Justine Manche

VP, Brand and Communications

E-Mail: [email protected]

Kathrin Jansing

Head of Public Relations für Europa und interimistisch für Amerika

E-Mail: [email protected]

Michelle Surendran

Head of Public Relations für APAC und Indien

E-Mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2864306/ai_works_dea_flamingo_wave.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554341/5723615/ThoughtWorks_v1_Logo.jpg