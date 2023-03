Alexandria Technology Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich financial NLP, nimmt Seth Masters und Evan Schnidman in den Vorstand auf

NEW YORK, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Alexandria Technology Inc. ernennt Seth Masters und Evan Schnidman, Ph.D. zu seinen Vorstandsmitgliedern und baut seine führende Position im Bereich der NLP-Technologie (Natural Language Processing) für Finanzdienstleistungen aus.

Seth Masters ist ein hoch angesehener Branchenführer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Er war Chief Investment Officer bei AllianceBernstein, einem führenden Vermögensverwalter, der für sein hochrangiges Research bekannt ist, und hatte leitende Positionen bei Booz Allen Hamilton inne. Er ist stellvertretender Vorsitzender der New York Angels. Seth Masters ist Absolvent der Princeton University und der University of Oxford.

Dr. Schnidman ist ein Technologieentrepreneur und Datenwissenschaftler mit umfangreicher Erfahrung im Bereich der Finanzmärkte. Er ist der Gründer und CEO der Outrigger Group, einem Beratungsunternehmen, das Startups dabei hilft, schnell zu skalieren, sowie Mitbegründer von MarketReader. Zuvor war er der Gründer und CEO von Prattle, einem NLP-Unternehmen, das 2019 von Liquidnet übernommen wurde. Dr. Schnidman promovierte an der Harvard University und machte seinen BA/MA an der Washington University in St. Louis.

„Wir sind begeistert, dass Seth und Evan dem Vorstand von Alexandria beitreten", sagte Dan Joldzic, CEO von Alexandria Technology. „Wir verbessern das fortschrittlichste Finanz-NLP, das Fachleuten zur Verfügung steht, und werden zweifellos stark von der umfassenden Fachkompetenz der neuen Direktoren profitieren."

Dan Joldzic fügt hinzu: „Seth hat Hunderte von Milliarden an Vermögenswerten verwaltet. Er versteht, wie unserer Technologie einen Informationsvorteil schaffen kann. Evan hat NLP-Lösungen entwickelt, die Zentralbankauszüge und Unternehmensveröffentlichungen analysieren. Ihre Beteiligung signalisiert, wie Alexandria plant, seinen Vorsprung in der NLP-Entwicklung mit tiefem Finanzverständnis auszubauen."

„Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Alexandria beizutreten", sagte Seth Masters. „Die Technologie von Alexandria kann Vermögensverwaltern einen echten Informationsvorteil verschaffen. Sowohl quantitative als auch fundamentale Teams können davon profitieren, Alexandria in ihren Investitionsprozess einzubeziehen. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um das Wachstum voranzutreiben und Mehrwert für die Vermögensverwalter und Aktionäre zu schaffen."

Evan Schnidman merkte an: „Die innovative Kombination von Fachwissen im Finanzbereich mit neuartiger NLP-Technologie liefert branchenführende Erkenntnisse, die sowohl von Investoren als auch von Unternehmen genutzt werden können. Ich freue mich sehr, zum Wachstum von Alexandria beizutragen."

Informationen zu Alexandria Technology:

Alexandria Technology verwendet fortschrittliche Algorithmen für Maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um komplexe Dokumente zu analysieren und Einblicke zu gewinnen, warum sich die Finanzmärkte so verhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.alexandriatechnology.com.

