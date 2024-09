ALL.COM: GEISTERHOTELS UND PARANORMALE ABENTEUER FÜR HALLOWEEN

PARIS, 12. September 2024 /PRNewswire/ -- Totenfeste, Süßes oder Saures, Dia de los Muertos ... Trotz der schaurigen Stimmung scheint der düsterste Feiertag im Kalender dieses Jahr einladend und richtig nett zu werden. Egal, ob Sie als Paar, Familie oder Gruppe von Freunden reisen: ALL hat Spukhotels und gruselige Aktivitäten für die Kultnacht am 31. Oktober im Angebot.

Zu Halloween bietet ALL – Accors Buchungsplattform und Bonusprogramm – in seinen Hotels, Restaurants und Aktivitäten das Außergewöhnliche an, um einzigartige Erlebnisse zu schaffen und unseren Gästen einen Schauer (des Vergnügens) über den Rücken zu jagen.

Zum Teufel mit Süßigkeiten, Bonbons und Zaubersprüchen – dieses Jahr veranstaltet ALL eine 5-Sterne-Halloween-Party für Mitglieder, die nach Lust und Laune im Rahmen ihres Budgets feiern möchten. Auf dem Programm stehen: Hotels, in denen es spukt, gruselige Aktivitäten und ungewöhnliche Angebote in über 5.600 Hotels in 110 Ländern. Endlich ist es wieder Zeit, das Gruselige und Gespenstische mit ALL und ALLEN zu feiern.

GESPENSTERHOTELS, DIE SIE BUCHEN KÖNNEN

FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC, KANADA

Willkommen im Château Frontenac, wo Historisches mit Gespenstischem verschmilzt. Das Hotel trägt den Namen des 1698 verstorbenen Gouverneurs Louis de Buade de Frontenac. Mehr als 300 Jahre später spukt sein Geist noch immer durch die Gänge. Doch er ist ein sehr wohlerzogener Geist, der jeden Gast vor dem Frühstück begrüßt.

FAIRMONT BANFF SPRINGS, KANADA

Das Fairmont Banff Springs liegt mitten in den Wäldern des Banff-Nationalparks und verspricht interessante Nächte. Das ehemalige Hotel der Canadian Pacific Railway ist der Schauplatz vieler Geistergeschichten. Der Legende nach spukt es in Zimmer 873 so sehr, dass man es für Gäste nicht öffnen will ... Halloween-Märchen oder wahre Geschichte?

FAIRMONT EMPRESS, KANADA

Das Fairmont Empress wurde zwischen 1904 und 1908 erbaut und ist ein architektonisches Juwel, das viele Geheimnisse birgt. Angeblich spukt der Architekt durch das Gebäude, das er entworfen hat und wohl nicht verlassen möchte. Ein gruseliger Aufenthalt für fortgeschrittene Geisterjäger.

ÜBERNATÜRLICHE AUFENTHALTE, DIE SIE BUCHEN KÖNNEN

Entdecken Sie Vampir-Folklore im Mercure Sighisoara Binderbudi oder im Swissôtel Poiana Brasov, genießen Sie die schaurige Nähe zu den ewigen Ruhestätten des Pariser Friedhofs Père-Lachaise im Aparthôtel Adagio Access Philippe Auguste oder verlieren Sie sich in einem unterirdischen Labyrinth aus mittelalterlichen Tavernen und Geheimgängen im Mercure Nottingham.

GRUSELIGE, AUFREGENDE AKTIVITÄTEN MIT ALL.COM UND SEINEN PARTNERN

HALLOWEEN-KONZERT BEI KERZENSCHEIN, LILLE

Ein Programm mit stimmungsvollen Konzerten in magischer Atmosphäre, bei denen klassische Musik auf ikonische Horrorthemen trifft, umgeben vom flackernden Schein von Hunderten von Kerzen. Ziehen Sie sich gruselig an für eine Nacht bei schaurigen Klängen aus Ihren Lieblingshorrorfilmen.

Datum: Das ganze Jahr über – Halloween-Special am 12. Oktober.

Preis: ab 19 €

JACK THE RIPPER-RUNDGANG, LONDON

Diese Tour folgt den mörderischen Spuren von Jack the Ripper und ist ein Spaziergang durch die dunklen Seiten des viktorianischen London. Entdecken Sie die schrecklichen Details seiner Morde und das unglückliche Leben – und den grausamen Tod – seiner Opfer im Londoner East End.

Datum: Bis Dezember 2024

Preis: 20 £ pro Person

DIE PARANORMALEN GEHEIMNISSE BARCELONAS

Wenn die Nacht anbricht, offenbart Barcelona eine viel dunklere Seite als seine sonnigen Strände und malerischen Straßen. Mit Exorzismus, Hexerei und Spukklöstern ist diese Tour eine Erkundung der dunkelsten und gruseligsten Geheimnisse der Stadt.

Datum: Bis Dezember 2024

Preis: 12 € pro Person

IMMERSIVE THEATERERLEBNISSE

Auf dem Programm stehen: Surreale Magie, raffinierte Cocktails und furchterregende Gastgeber. Aktivitäten für noch mehr Spuk an Halloween gibt es in vielen Großstädten auf der ganzen Welt, auch in Seattle, Los Angeles und Dallas.

TROPISCHE HALLOWEEN PARTY

HACIENDA XCANATUN, ANGSANA HERITAGE COLLECTION - MÉRIDA, YUCATÁN, MEXIKO

Lassen Sie sich dieses Jahr an Halloween von der mexikanischen Kultur inspirieren. Die Hacienda Xcanatun bietet ihren Gästen die Möglichkeit, die lokale Geschichte, Spiritualität und Gastronomie bei einem immersiven Rundgang mit Gebeten und Kerzen auf dem Anwesen zu erleben. Am 1. November werden die Besucher im Rahmen einer kulinarischen Aktivität ein für die Region typisches Gericht kennenlernen.

BANYAN TREE MAYAKOBA, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXIKO

Im Banyan Tree Mayakoba werden die Gäste am 1. und 2. November mit einem besonderen Abendessen verwöhnt, gefolgt von einem ausgelassenen Abend mit mexikanischer Musik und Mariachis, während ihre Kinder mit Freude eine traditionelle Piñata zerschmettern werden.

BANYAN TREE VABBINFARU, MALEDIVEN

Das Fest der Toten wird tropisch - und öko. Das Hotel veranstaltet einen Wettbewerb, bei dem Halloween-Dekorationen aus Recycling-Materialien gebastelt werden, die am Internationalen Tag der Küstensäuberung, dem 21. September, gesammelt wurden. Die prämierten Dekorationen werden bei einem Rannamaari-Event und einem Halloween-Büfett präsentiert.

Kunden, die am Rannamaari-Event teilnehmen, erhalten vom 5. bis 31. Oktober 25 % Rabatt auf das Büfett.

