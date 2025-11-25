Allurity erweitert seine Präsenz im Bereich Cybersicherheit in Europa durch die Übernahme von MSF Partners - Expertise im Schutz kritischer Infrastrukturen und industriellen Anlagen

STOCKHOLM, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Allurity, eine pan-europäische Cybersicherheit-Gruppe mit breiter Europäischer Präsenz, hat MSF Partners (Monti Stampa Furrer & Partners) übernommen, einem auf industrielle Sicherheit (OT) spezialisierten Unternehmen, das sich auf den Schutz kritischer Infrastrukturen und industriellen Anlagen wie Produktionsstätten, Wasserkraftwerke, Energieerzeugungs- und Bergbauanlagen sowie anderer für die Gesellschaft wichtiger Systeme konzentriert.

Die Übernahme stärkt die Position von Allurity als flächendeckendes Cybersicherheitsunternehmen, das den gesamten Cybersicherheits-Lebenszyklus abdeckt – von der Risikoidentifizierung und -prävention bis hin zur Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung. Durch das industrielle Know-how von MSF Partners in den Bereichen Sicherheitsstrategien, Erhöhung der Sicherheit in Werken sowie Umsetzung von Transformationsprojekten mit Schwerpunkt auf OT-Sicherheit, kann Allurity seine Fähigkeiten zum Schutz privater und öffentlicher Organisationen mit Aktivitäten in Hochrisikoumgebungen weiter ausbauen.

„Wir sind stolz darauf, MSF Partners bei Allurity willkommen zu heissen", sagt Frida Westerberg, CEO von Allurity. „Die nachweisbare Erfolgsbilanz beim Schutz kritischer Infrastrukturen passt perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung. Dies ist ein weiterer Schritt im Aufbau Europas führender Cybersicherheitsgruppe, welche fundiertes Fachwissen, fortschrittliche Technologien und unser Ziel Schützenswertes wirksam zu sichern vereint."

„Die Zugehörigkeit zu Allurity ermöglicht uns, unsere Marktleistung zum Schutz industrieller Anlagen weiter zu vertiefen und gleichzeitig unsere Kernkompetenzen systematisch auszubauen", sagt Franco Monti, CEO von MSF Partners. „Wir fokussieren uns weiterhin auf die Sicherung kritischer, industrieller Infrastrukturen unserer Kunden – von der Energieversorgung über den Bergbau bis hin zur industriellen Fertigung – mit Allurity können wir unsere internationale Ausrichtung verstärken."



MSF Partners mit Sitz in Zürich, Schweiz, und mit internationaler Ausrichtung, verfügt über bewährte Erfahrung in den Bereichen OT-Sicherheitsstrategie, Risikomanagement und grossen OT-Transformationsprogramme. MSF Partners konzentriert sich auf diejenigen Branchen, in denen Sicherheitslücken schwerwiegende Auswirkungen auf Unternehmen und die Gesellschaft haben. Durch die Zugehörigkeit zu Allurity wird sich MSF Partners zu einem führenden europäischen Cybersicherheitsunternehmens mit Zugang zu neuen Märkten weiterentwickeln. Kunden profitieren von einem breiteren und umfassenderen Leistungsangebot, das fortschrittliche Überwachungs-, Erkennungs- und Reaktionsfunktionen kombiniert und so einen noch stärkeren Schutz der industrielle Infrastrukturen Europas ermöglicht.

Vereinte europäische Kräfte für eine sichere digitale Zukunft

Allurity wächst durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen von erstklassigen Cybersicherheitsspezialisten weiterhin rasant in ganz Europa. Mit fast 800 Experten und einer Präsenz in 18 Ländern hat die Gruppe eine der stärksten Positionen im Bereich Cybersicherheit in Europa aufgebaut.

Mit dem Ziel, eine sichere digitale Welt zu ermöglichen, unterstützt Allurity Unternehmen dabei Widerstandsfähigkeit und Reaktionsmöglichkeiten aufzubauen, um sich effektiv vor den sich weiterentwickelnde Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die Übernahme von MSF Partners stärkt diese Strategie signifikant, indem sie die Reichweite von Allurity auf kritische Infrastrukturen und industrielle Umgebungen ausweitet und so einen Beitrag zur Europäischen Sicherheit leistet.



Weitere Informationen:

Maria Lörne

CMO, Allurity

[email protected] | allurity.com



Über Allurity

Allurity ist eine technologieorientierte Cybersicherheitsdienstleistungsgruppe mit dem Ziel, eine sichere digitale Welt zu schaffen. Mit fast 800 Cyberspezialisten in ganz Europa bedient Allurity Kunden weltweit mit einem umfassenden Angebot an Cybersicherheits-dienstleistungen. Dazu gehören sowohl proaktive als auch reaktive Dienstleistungen und Lösungen, wie z. B. Cyber Threat Intelligence (CTI), 24x7x365 Managed Detection and Response (MDR), Incident Response und technologiegestützte Beratung. Allurity wird von Trill Impact unterstützt, einem wegweisenden Impact-Investor, der sich für Innovation und nachhaltige gesellschaftliche Entwicklungen einsetzt.



allurity.com



Über MSF Partners (Monti Stampa Furrer & Partners)

MSF Partners ist ein internationales Cybersicherheitsunternehmen mit Spezialisierung auf den Schutz kritischer Infrastrukturen und dem Management operativer Risiken in den Bereichen Energie und Mining, kritische Infrastrukturen und industrieller Fertigung. Mit seiner umfassenden Expertise und Erfahrung in industriellen Steuerungssystemen (ICS) und OT (Operational Technology)-Umgebungen, unterstützt MSF Partners seine Kunden dabei deren Widerstandsfähigkeit sicherzustellen.

www.msfpartners.com

