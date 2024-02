Allurity stärkt ihre Position durch Übernahme des Berliner Cyber Pioniers SRLabs

STOCKHOLM, 20. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Allurity, eine europäische Gruppe führender technologiebasierter IT-Security-Unternehmen, schließt die strategische Übernahme von Security Research Labs (SRLabs), einer weltweit anerkannten Boutique-Cyber-Beratung. Allurity komplementiert das vorhandene Angebot an Dienstleistungen rund um Hacking-Schutz mit dem einzigartigen Fachwissen von SRLabs, welches die Marktposition von Allurity weiter stärkt. Gemeinsam liefern die Unternehmen ein ganzheitliches Angebot moderner IT-Security-Lösungen.

Mit SRLabs macht Allurity einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zum europäischen Marktführer für technologiegestützte Cybersecurity-Dienstleistungen, welcher die Bedürfnisse von Organisationen weltweit erfüllt. Gemeinsam schaffen Allurity und SRLabs die Voraussetzungen für eine sicherere digitale Welt.

"Durch den Zusammenschluss ergänzt Allurity ihr Angebot mit erstklassiger strategischer Cybersecurity-Beratung und einzigartigen Hacking-Insights", so Frida Westerberg, CEO von Allurity. "Diese strategische Akquisition passt perfekt zu unserer Vision, der bevorzugte Partner für technologiegestützte Cyber-Dienstleistungen in Europa zu werden, unseren globalen Einfluss zu verstärken und eine sichere digitale Welt zu ermöglichen".

"SRLabs wurde gegründet, um die digitale Welt sicherer zu machen - ein Schritt nach dem anderen. Heute schließen wir uns Allurity an, um gemeinsam weiter zu gehen als je zuvor und dabei Einzelpersonen und Organisationen weltweit höhere Resilienz gegen Hackerangriffe zu ermöglichen", kommentiert Dr. Karsten Nohl, Gründer und Geschäftsführer von SRLabs. "Unsere Mission, robuste Hacking-Abwehrsysteme zu entwickeln und zu testen, schreitet voran. Gemeinsam mit Allurity gewinnen wir die nötige Größe und Vielfalt, um dem gut organisierten Ökosystem der Cyberkriminalität entgegen zu stehen. Unsere Klienten profitieren weiterhin von Einblicken aus der Hacker-Perspektive, wie Innovation und Schutz im Einklang existieren können - nun mehr denn je."

Die Allurity-Gruppe besteht heute aus sieben erstklassigen Unternehmen in ganz Europa, darunter die schwedische Arctic Group und ID North, die dänische CSIS, die spanische Aiuken, die Schweizer SECURIX, die portugiesische CloudComputing und die deutsche SRLabs. Mit dem heutigen Zusammenschluss mit SRLabs beschleunigt Allurity seine Strategie, ein führendes europäisches Powerhouse im Bereich der Cybersicherheit zu werden. Derzeit erwirtschaftet die Gruppe einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro und bedient Kunden in aller Welt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne:

Frida Westerberg

CEO Allurity

+46 70 870 98 50 | allurity.com

Über Allurity



Allurity ist eine Unternehmensgruppe von technologiegestützten Cyber-Dienstleistern mit der gemeinsamen Mission, eine sichere digitale Welt zu ermöglichen.

Allurity bietet ein Portfolio an proaktiven und reaktiven Dienstleistungen und Lösungen zur Verbesserung der Datensicherheit und zur Reduzierung der Auswirkungen von Cyberkriminalität. Die Wachstumsstrategie von Allurity wird von Trill Impact unterstützt, einem schwedischen Pionier-Investor mit dem Ziel, neben wettbewerbsfähigen finanziellen Erträgen auch positive gesellschaftliche Veränderungen zu ermöglichen.

Lesen Sie mehr unter allurity.com

Über SRLabs

Security Research Labs ist eine Boutique-Cyber-Beratung mit Sitz in Berlin und Hongkong. Das Team von Sicherheitsexperten bei SRLabs widmet sich der Erforschung und Bewertung von Hackerangriffen und trägt dazu bei, die Widerstandsfähigkeit weltweit zu erhöhen. Mit dem Ziel, die Welt sicherer zu machen, bietet SRLabs seit über einem Jahrzehnt innovative Beratungsdienste für Fortune-500-Unternehmen in verschiedenen Branchen an.

SRLabs ist der vertrauenswürdige Partner von CISOs in mehr als zwei Dutzend Ländern, deren Arbeit Milliarden von Nutzern vor Hackerangriffen schützt und sicherer macht. Das SRLabs-Team treibt globale Hacking-Forschung voran und sucht dadurch stets nach Möglichkeiten, unsere digitale Zukunft positiv zu gestalten.

Erfahren Sie mehr unter srlabs.de

