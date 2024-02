ORDIX und Codership arbeiten gemeinsam, um Galera Cluster-Nutzer in Deutschland zu unterstützen

Paderborn, Deutschland, 1. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Das IT-Consulting-Unternehmen ORDIX gab seine Partnerschaft mit Codership bekannt, dem Hersteller des Galera Clusters, welcher die führende Clustering-Lösung für MySQL und MariaDB Datenbanken ist. Diese strategische Partnerschaft unterstützt alle ORDIX-Kunden, die die Kontinuität ihrer Dienste und Anwendungen sicherstellen müssen. Die Partnerschaft zwischen ORDIX und Codership unterstreicht deren Engagement, deutschen MySQL-Anwendern Best-of-Breed-Dienstleistungen anzubieten.

Seitdem Codership 2010 die erste Version des Galera Clusters veröffentlichte, hat sich das Produkt zur führenden Hochverfügbarkeits- und Business-Continuity-Lösung für MySQL und MariaDB Datenbanken entwickelt. Tausende von Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, E-Commerce, Lotterie, Reisen, Zahlungsverkehr und Behörden - um nur einige zu nennen - nutzen Galera Cluster, damit ihr Unternehmen vor Daten- und Kundenverlusten geschützt ist. Die Lösung von Galera kann On-Premises oder in der Cloud eingesetzt werden. Coderships Galera Cluster bietet 80-90 % Kosteneinsparungen gegenüber proprietären und veralteten Datenbanken.

"Wissen vermehrt sich, indem man es teilt" - nach diesem Motto handelt der IT-Dienstleister ORDIX AG seit über 30 Jahren. Denn nur wenn wir unser Wissen und unsere Erfahrungen miteinander teilen, können wir innovativ handeln, uns gemeinsam verbessern und so die Digitalisierung vorantreiben. Durch die ständige Weiterentwicklung und den Wissenstransfer haben wir ein vielschichtiges und wertvolles Know-how-Netzwerk im Bereich der Informationstechnologie geschaffen.

"Galera Cluster hat sich zum Industriestandard für MySQL-Hochverfügbarkeit entwickelt und wir sehen eine steigende Nachfrage nach Galera Cluster-Diensten", sagt Matthias Jung, Bereichsleiter Data Management. "Wir sind begeistert, dass wir unsere bestehenden MySQL-Dienste durch die Unterstützung des Galera Clusters erweitern können. Wir freuen uns darauf, diese strategische Partnerschaft mit unseren Kunden in Deutschland einzusetzen."

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit ORDIX", sagte Sakari Keskitalo, Chief Operating Officer von Codership. "Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen auf Galera Cluster. Deutschland ist einer der größten Märkte diesen. Die Service-Organisation von ORDIX bietet einen enormen Mehrwert für unsere Kunden in Deutschland, die sicherstellen wollen, dass sie in Notfällen unterstützt werden und Ratschläge zu Best Practices erhalten. Durch die Partnerschaft mit ORDIX sind wir in der Lage, unsere Kunden vor Ort schneller und in deutscher Sprache zu versorgen."

Mehr über die ORDIX AG

ORDIX AG - Beratung mit dem Blick fürs Wesentliche. Entwicklung mit dem Auge fürs Detail. Projektmanagement mit Überblick. Mit unserem Wissen, unserer Erfahrung und unserer Passion für die IT treiben wir die Digitale Transformation voran. Und das mit der Erfahrung aus über 30 Jahren. Wir entwickeln individuelle Lösungen für Ihre IT und unterstützen Sie von der ersten Idee bis hin zum Roll-Out und darüber hinaus. Mit uns bekommen Sie alles aus einer Hand."

Mehr über Codership

Codership entwickelt Replikations- und Clustering-Lösungen für Open-Source-Datenbanken, wobei Ideen aus der neuesten DBMS- und Distributed-Computing-Forschung übernommen werden, um grundlegend neue Hochverfügbarkeitslösungen zu entwickeln. Unser Vorzeigeprodukt, Coderships Galera Cluster für MySQL, bietet hohe Systemverfügbarkeit ohne Datenverlust und Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum. Galera ist ein Open-Source-Produkt und wir bieten hochwertigen Support, um unseren Kunden zu helfen, die Geschäftskontinuität zu erhöhen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Press Contacts

Ordix AG

Matthias Jung

Codership

Sakari Keskitalo

[email protected]

tel +358505179059

