Alma bringt eine Special Edition des erfolgreichen Haarentfernungslasers Soprano Titanium auf den Markt - mit bahnbrechendem Applikator Trio MAX, der die Geschwindigkeit der Epilationsbehandlung noch einmal signifikant erhöht

Das neueste Flaggschiff der Haarentfernung, Soprano Titanium Special Edition, ist damit laut aktueller Studie eines renommierten Marktforschungsinstituts die schnellste derzeit auf dem Markt erhältliche Laserbehandlung zur Haarentfernung.

CAESAREA, Israel, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Alma , ein Unternehmen der Sisram Medical und ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, gab heute die Einführung einer Special Edition von Soprano Titanium bekannt, die schnellere und effizientere Haarentfernungs-Behandlungen als jemals zuvor ermöglicht.

20% boost* in treatment speed - Alma remasters hair removal with the launch of the Soprano Titanium Special Edition *valid in SHR In-Motion mode and high fluence levels

Die Special Edition des preisgekrönten, weltweit führenden Diodenlasers zur Haarentfernung wurde mit Fokus auf Effizienz und Geschwindigkeit entwickelt und nutzt die Vorteile von drei synergetisch wirkenden Laser-Wellenlängen, um das Konzept der schnellen Behandlung mit überragenden Ergebnissen auf eine ganz neue Ebene zu heben: SHR (Super Hair Removal), eine klinisch bewährte, nahezu schmerzfreie Methode der Laserhaarentfernung, bietet effektive und komfortable Behandlungen für alle Hauttypen I-VI, die 3D-Lasertechnologie mit den drei effektivsten Laserwellenlängen für die Haarentfernung (755 nm, 810 nm und 1.064 nm) in einem Applikator und ICE Plus, einer modernen Technologie zur kontinuierlichen Hautkühlung und Temperaturkontrolle während der gesamten Behandlung.

Dank dem revolutionären neuen Applikator Trio MAX optimiert Alma dieses Haarentfernungserlebnis noch einmal durch eine signifikante Steigerung der Behandlungsgeschwindigkeit. Laut „Sapio Research", einem unabhängigen globalen Forschungsinstitut, ist der neue Soprano Titanium SE verglichen mit den weltweit führenden Marken für die Laser-Epilation die schnellste Haarentfernungs-Behandlung auf dem Markt.

Der Applikator Trio MAX verfügt über eine Spotgröße von 4 cm2 mit einer höheren Gesamtenergie-Abgabe pro Sekunde für eine bis zu 20 % höhere Geschwindigkeit im SHR-In-Motion-Modus und bei hohen Fluenz-Werten. Das Handstück Trio MAX verfügt außerdem über ein spezielles Kühlsystem, das die Behandlung nahezu schmerzfrei und für den Patienten sehr angenehm macht.

Die Soprano Titanium Special Edition bietet zudem das cloudbasierte Business-Tool SmartClinic, dass es dem Anwender wie Ärzten oder Kosmetikern ermöglicht, überall stets auf Live-Daten und Analysen des Systems zuzugreifen und so wertvolle Einblicke in die Leistung, die Behandlungseffizienz, den ROI und vieles mehr zu gewinnen und somit stets zu optimieren.

Über Alma Lasers

Alma ist ein weltweit führender Hersteller von ästhetischen und chirurgischen Lösungen und bietet ganzheitliche Spitzentechnologien wie Laser- sowie lichtbasierte RF-, Plasma- und Ultraschalltechnologien. Mit Almas Technologien bieten Ärzte und andere Anwender ihren Patienten sichere, wirksame und mitunter lebensverändernde Behandlungen auf Basis modernster und klinisch bewährter Lösungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen die mehrfach preisgekrönten Systeme von Alma Maßstäbe in der medizinisch-ästhetischen Industrie, sowohl in Bezug auf klinische Spitzenleistungen als auch in Bezug auf Innovationskraft & Design.

