Amazon MWS-Integration von Celigo jetzt im SAP® Store verfügbar

Dank der Integration mit der SAP® Business ByDesign®-Lösung ermöglicht die Celigo-App die Optimierung von E-Commerce-Abläufen durch die durchgängige Automatisierung von Geschäftsprozessen

SAN MATEO, Kalifornien, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Celigo Inc., ein führendes Unternehmen für unternehmensweite Integration Platform as a Service für den Mittelstand, hat heute bekannt gegeben, dass seine Amazon MWS Integration für SAP® Business ByDesign ® jetzt im SAP® Store , dem Online-Marktplatz für SAP- und Partnerangebote, verfügbar ist. Die Lösung von Celigo ermöglicht es sowohl IT- als auch Nicht-IT-Anwendern, Order-to-Cash-Automatisierungen zwischen der SAP Business ByDesign-Lösung und Amazon MWS einzurichten und zu verwalten und so zur Optimierung von Kundenerlebnissen und E-Commerce-Abläufen beizutragen.

„Automatisierter E-Commerce ist mittlerweile zu einem Standard geworden, den die Kunden erwarten. Amazon hat diesen Trend geprägt. Die Kunden erwarten fehlerlose Bestellungen, einen einwandfreien Kundenservice, die niedrigsten Preise und eine schnelle Lieferung", sagt Randal Davis, Director of Channel Sales bei Celigo. „Hohe Amazon-Bewertungen sind von unschätzbarem Wert - wir helfen unseren Kunden dabei, diese zu erhalten. Wir bauen unsere E-Commerce-Integrationen weiter aus, um Unternehmen, die SAP-Technologie nutzen, und den Partnern, die sie beliefern, dabei zu helfen, ihre E-Commerce-Geschäftsprozesse zu optimieren und sich einen Vorteil im Wettbewerb zu verschaffen."

Die Verfügbarkeit von Celigos Amazon MWS-Integration im SAP Store ermöglicht es der IT-Abteilung, den Line-of-Business-Teams und den Fachberatern, sowohl allgemeine als auch benutzerdefinierte E-Commerce-Geschäftsprozesse mit diesen Fähigkeiten und Funktionen zu automatisieren:

Der Aufbau der Lösung auf Celigos iPaaS führt zu besserer Erweiterbarkeit, Anpassbarkeit, Skalierbarkeit, Überwachung und Fehlermanagement, wie sie mit Point-to-Point-Lösungen oder kundenspezifischen Lösungen nicht möglich sind.

Umfassende, sofort einsatzbereite Abläufe ermöglichen die Synchronisierung von Bestellungen, Auftragsstornierungen, Erfüllungen und Lagerbeständen und verbessern so die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis.

Die intuitive Einrichtung ohne Kodierung führt die Benutzer durch den Prozess der Einrichtung der Integrationen, ohne dass sie sich um APIs oder Code kümmern müssen und sparen so wertvolle IT-Ressourcen ein.

Die Datenintegrationsflüsse können mit Celigos iPaaS angepasst und erweitert werden, ohne dass technische Ressourcen erforderlich sind.

Ohne Transaktionsbeschränkungen oder Gebühren können Kunden Daten über alle Vertriebskanäle (einschließlich sozialer und telefonischer Bestellungen) zwischen Amazon MWS und SAP Business ByDesign synchronisieren und so eine zeitnahe Bearbeitung von Bestellungen und Bestandstransparenz gewährleisten.

Erfahren Sie mehr über die Automatisierungslösungen von Celigo für SAP oder besuchen Sie uns auf dem SAP SMB Innovation Summit 2022 in Dublin vom 14. bis 16. Juni.

Der SAP Store, zu finden unter store.sap.com, bietet eine vereinfachte und vernetzte digitale Kundenerfahrung, um mehr als 2.000 Lösungen von SAP und seinen Partnern zu finden, auszuprobieren, zu kaufen und zu erneuern. Dort finden Kunden die SAP-Lösungen und von SAP geprüften Lösungen, die sie für die Entwicklung ihres Unternehmens benötigen. Und für jeden über den SAP Store getätigten Einkauf pflanzt SAP einen Baum.

Celigo ist ein Partner im SAP PartnerEdge® Programm. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet die Werkzeuge, Vorteile und den Support, um die Entwicklung hochwertiger, innovativer Anwendungen zu erleichtern, die auf spezifische Anforderungen im Unternehmensbereich ausgerichtet sind - schnell und kostengünstig.

Informationen zu Celigo

Celigo ist die führende unternehmensweite Integration Platform as a Service ( iPaaS ) für das mittlere Marktsegment. Celigo wurde als G2 Best Software for 2021 ausgezeichnet und ermöglicht bahnbrechendes Wachstum, kontrolliertes Kostenmanagement und ein hervorragendes Kundenerlebnis, indem es sicherstellt, dass jeder Prozess – auf jeder Ebene des Unternehmens – auf optimale Weise automatisiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.celigo.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook .

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Sehen Sie bitte https://www.sap.com/copyright für zusätzliche Informationen und Hinweise zu Marken. Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

