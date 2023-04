Amos Food Group präsentiert neueste Süßwareninnovationen auf der ISM Köln 2023

KÖLN, Deutschland, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Amos Food Group, ein führendes Unternehmen in der globalen Snack- und Süßwarenindustrie, freut sich, seine Teilnahme an der ISM Köln 2023, der weltweit größten Messe für Süßwaren und Snacks, bekannt zu geben. Die Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit für Amos, seine neuesten Süßwareninnovationen zu präsentieren, und zwar im Rahmen der kreativen Süßwarenmarke Amos und der nahrhaften Süßwarenmarke Biobor.

„Wir freuen uns sehr, an der ISM Köln 2023 teilzunehmen und unsere Leidenschaft für Snacks und Süßwaren mit dem globalen Publikum zu teilen", so Amos Ma, Präsident der Amos Food Group. „Diese Veranstaltung ist eine großartige Gelegenheit für uns, unsere Produkte zu präsentieren, neue Kunden kennenzulernen und unsere Beziehungen zu bestehenden Kunden zu stärken."

Die Wiedereinführung von Amos 4D Gummy Blocks, der beliebten Süßigkeit mit neuem Verpackungsdesign, ist das wichtigste Highlight des Auftritts auf der ISM Köln. Die optisch ansprechenden Gummibonbons mit einzigartigen und stapelbaren 3D-Blockformen und außergewöhnlichen Fruchtgeschmacksrichtungen sind nicht nur lecker, sondern fördern auch Spaß, Spiel und Kreativität. Die Wiedereinführung von Amos 4D Gummy Blocks wird mit überwältigender Begeisterung aufgenommen und wird erneut Wellen in der Süßwarenwelt schlagen und den Status von Amos als weltweitem Süßwareninnovator festigen.

Die Amos Food Group freut sich über den Relaunch der Amos 4D Gummy Blocks und gibt mit Stolz bekannt, dass der Amos 4D Fruit Gummy Juicy Burst und die Biobor Probiotic Gummy Bears mit dem prestigeträchtigen „Superior Taste Award" ausgezeichnet wurden. Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für die erstklassige Qualität und den außergewöhnlichen Geschmack dieser innovativen und nahrhaften Gummibonbons und dienen als Bestätigung des Engagements von Amos, Süßigkeiten zu kreieren, die nicht nur fantastisch schmecken, sondern auch gut für die Gesundheit sind. Die preisgekrönten Fruchtgummis spiegeln den Fokus des Unternehmens wider, den Kunden ein köstliches Süßigkeitenerlebnis zu bieten, das nicht nur ihren Gaumen befriedigt, sondern auch ihr Wohlbefinden fördert.

Zusätzlich zu diesen aufregenden Ankündigungen hat die Amos Food Group ein revolutionäres Produkt vorgestellt, den Amos Tastysounds Audio LOLLIPOP, das Hightech-Knochenleitfähigkeit mit Süßigkeiten verbindet und eine neue kreative Art bietet, Musik und Süßigkeiten zu genießen und das sensorische Erlebnis zu diversifizieren. Mit dem Tastysounds Audio Lollipop von Amos können die Benutzer Musik durch den Mund hören, während sie einen süßen Lollipop genießen. Das ist ein wirklich einzigartiges und intensives sensorisches Erlebnis, das den Genuss von Musik und Süßigkeiten auf eine ganz neue Art und Weise verbindet. Dieses innovative Produkt wurde von der Süßwarenindustrie in den USA mit dem Best Novelty of Buyer's Choice Award 2022 ausgezeichnet. Darüber hinaus ist das Produkt für den allerersten ISM Consumer Award nominiert und steht im Finale des ISM New Product Showcase Award.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Amos Food Group zeigt sich in internationalen Auszeichnungen und in einem ausgefeilten Betrieb von Großprodukten. Dies ist auf die Systeme für das Management der Lieferkette und die Produktforschung und Entwicklung zurückzuführen. Die neueste und größte der drei Produktionsstätten verfügt über eine GMP-konforme Produktionswerkstatt der Klasse 100.000 und moderne, aus Deutschland importierte Anlagen. Sie wird im Juni ihren Betrieb aufnehmen und stabile Lieferketten und professionelle Produktionslösungen für die globale Entwicklung von Amos und das Geschäftswachstum von Industriepartnern bieten.

Die Teilnahme der Amos Food Group an der ISM Köln 2023 unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens für Innovation, Qualität und Exzellenz in der Süßwarenindustrie. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Tradition fortzusetzen, innovative und gesunde Süßigkeiten zu kreieren, die Süßigkeitenliebhaber auf der ganzen Welt begeistern. Mit ihrer modernen Produktionsbasis und spannenden Produkteinführungen ist die Amos Food Group gut positioniert, um in der Süßwarenindustrie weiterhin erfolgreich zu sein. Süßwarenliebhaber können in Zukunft noch mehr köstliche Überraschungen von der Amos Food Group erwarten, denn das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, die Grenzen der Kreativität und des Geschmacks in der Welt der Süßigkeiten zu erweitern.

