Animoca Brands liefert aktuelle Informationen zu seiner Finanzlage mit Stand vom 31. März 2024

HONGKONG, 17. April 2024 /PRNewswire/ – Animoca Brands Corporation Limited („Animoca Brands"' oder das „Unternehmen") freut sich, ein Zwischenfinanz-Update zu verschiedenen Kennzahlen sowie einen Ausblick auf den Zeitplan für zukünftige Updates zu geben. Nachdem das Unternehmen auf dem schwierigen Kryptowährungsmarkt des Jahres 2023 weiter aufgebaut und expandiert hat, ist es nun gut aufgestellt, um von der in den letzten Monaten zu beobachtenden Markterholung zu profitieren; insbesondere stellt das Unternehmen fest, dass Bitcoin vor kurzem eine Reihe von Allzeithochs erreicht hat und der Web3-Gaming-Sektor insgesamt erheblich zugelegt hat.

Wichtige ungeprüfte Finanzpositionen (Non-IFRS-Kennzahlen) zum 31. März 2024

Das Unternehmen bleibt mit einem Bargeldbestand und Stablecoin-Saldo in Höhe von 291 Millionen US-Dollar finanziell stark.

Digitale Vermögenswerte in der Bilanz in Höhe von 558 Millionen US-Dollar 1 . Durch mehrere kürzlich getätigte Investitionen und Token-Launch-Aktivitäten hat das Unternehmen seit Dezember 2023 digitale Vermögenswerte in Höhe von 266 Millionen US-Dollar hinzugefügt.

. Durch mehrere kürzlich getätigte Investitionen und Token-Launch-Aktivitäten hat das Unternehmen seit Dezember 2023 digitale Vermögenswerte in Höhe von 266 Millionen US-Dollar hinzugefügt. Außerbilanzielle Token-Reserven für alle Animoca Brands Web3-Tochtergesellschaften in Höhe von ca. 1,8 Milliarden US-Dollar, die sich aus ca. 1,3 Milliarden US-Dollar an liquiden 2 Token und 542 Millionen US-Dollar an weniger liquiden 3 Token zusammensetzen.

Token und 542 Millionen US-Dollar an weniger liquiden Token zusammensetzen. In diesem Update ist der Wert der etwa 400 Minderheitsbeteiligungen des Unternehmens an Web3-Unternehmen nicht berücksichtigt, deren Bewertung noch nicht abgeschlossen ist.

Das Unternehmen arbeitet eifrig daran, weitere Finanzinformationen zu liefern. Der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 ist in Arbeit, und das Unternehmen plant, die wichtigsten ungeprüften Finanz- und Geschäftsergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2023 im zweiten Quartal 2024 zu veröffentlichen, vorbehaltlich etwaiger Offenlegungsbeschränkungen des Australian Corporations Act 2001 (Cth).

Anmerkungen:

(1) In früheren Finanz-Updates wurden diese Vermögenswerte als „liquide digitale Vermögenswerte" bezeichnet und beinhalteten Reserven des SAND-Utility-Tokens. Die SAND-Reserven wurden in die außerbilanziellen Token-Reserven verschoben, um diese Bestände angemessener widerzuspiegeln.

(2) Liquide Token sind definiert als Token, die an einer erstklassigen zentralisierten Börse für digitale Vermögenswerte notiert sind und/oder ein 24-Stunden-Handelsvolumen von mehr als 25 Millionen US-Dollar aufweisen.

(3) Weniger liquide Token sind definiert als Token, die an zentralisierten oder dezentralisierten Börsen mit geringerem Rang notiert sind und/oder ein 24-Stunden-Handelsvolumen von weniger als 25 Millionen US-Dollar aufweisen.

Informationen zu Animoca Brands

Animoca Brands (ACN: 122 921 813), ein Deloitte Tech Fast Gewinner, ein Fortune Crypto 40 Unternehmen und eines der High Growth Companies Asia-Pacific 2023 der Financial Times, ist ein führendes Unternehmen im Web3-Segment, das Verbrauchern weltweit digitale Eigentumsrechte über die Blockchain bereitstellt und die Entwicklung des offenen Metaverse vorantreibt. Das Unternehmen entwickelt und veröffentlicht ein umfangreiches Portfolio an Produkten, darunter Originalspiele wie The Sandbox, PHANTOM GALAXIES™, Life Beyond, und Crazy Defense Heroes, sowie Produkte, die auf beliebten Titeln aus der Welt des Sports und der Unterhaltung aufbauen, darunter The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ und Formula E. Dem Unternehmen gehören eine Reihe von Tochtergesellschaften an, darunter: The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, SPORTPASS, PIXELYNX, WePlay Media, Gryfyn und Azarus. Animoca Brands gehört zu den aktivsten Investoren im Web3-Bereich mit einem Portfolio von mehr als 400 Web3-Investitionen – direkt oder über Animoca Ventures, darunter Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games und viele mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.animocabrands.com. Folgen Sie uns auf X (Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook und TikTok.

