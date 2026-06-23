Aosom France x FFHandball: Verbesserung des Fanerlebnisses durch Lösungen für den Wohn- und Außenbereich

Die Kompetenz von Aosom im Bereich Wohnen und Outdoor-Leben baut auf der Tradition von FFHandball in Sachen Leistung und Exzellenz auf

PARIS, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Aosom, ein weltweit führender E-Commerce-Händler, der sich auf Produkte für Haushalt, Outdoor, Garten und Lifestyle spezialisiert hat, ist offizieller Partner der Fédération Française de Handball (FFHandball), dem nationalen Dachverband für Handball in Frankreich. Die Partnerschaft spiegelt das Bestreben von Aosom wider, die Sichtbarkeit seiner Marke in Frankreich zu verbessern und gleichzeitig durch die Werte des Sports ein breiteres Publikum anzusprechen.

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Durch die Partnerschaft mit einem der erfolgreichsten und beliebtesten Mannschaftssportverbände bringt Aosom sein Know-how im Bereich praktischer und erschwinglicher Lösungen für zu Hause den Handballfans näher. Die Partnerschaft unterstützt zudem die weitere Entwicklung des Sports sowohl auf professioneller als auch auf Breitensport-Ebene.

Als offizieller Partner der französischen Handball-Nationalmannschaften der Männer und Frauen 2026 integriert Aosom seine Produktkompetenz im Bereich Wohnen und Outdoor in das Ökosystem des FFHandball und schafft so bedeutende Berührungspunkte für Handballfans in ganz Frankreich und Europa. Diese Partnerschaft verbindet Aosoms Fokus auf erschwingliche, hochwertige Lifestyle-Lösungen mit dem starken internationalen Ansehen des FFHandball – das auf jahrzehntelangem Erfolg, einer reichen Tradition und dem Bekenntnis zu Leistung, Teamwork und Nationalstolz beruht.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit begeistert Aosom Handballfans mit Initiativen, die die Energie des Sports in den Alltag zu Hause und im Freien bringen.

Ob zu Hause beim Anschauen eines Spiels, beim Treffen mit Freunden im Freien oder auf der Suche nach praktischen Lösungen für einen aktiven Lebensstil – das Sortiment von Aosom, das Outdoor-Möbel, Gartengeräte und Haushaltsartikel umfasst, fügt sich ganz natürlich in diese alltäglichen Momente ein und verbindet das Sporterlebnis mit dem täglichen Leben.

Die Partnerschaft von Aosom mit FFHandball baut auf der etablierten Präsenz der Marke auf den europäischen Märkten auf, wo sie über lokale Tochtergesellschaften, ein Netzwerk von über 600.000 Quadratmetern eigenbetriebener Lagerhäuser im Ausland sowie eine Multi-Channel-Einzelhandelsstrategie agiert, die sowohl eine eigene unabhängige Website als auch Plattformen von Drittanbietern umfasst.

Die Zusammenarbeit unterstreicht zudem die umfassendere globale Strategie von Aosom, Sportpartnerschaften zu nutzen, um eine Verbindung zu lokalen Gemeinschaften herzustellen. Durch die Partnerschaft mit FFHandball baut Aosom seine Markenpräsenz in Frankreich aus und bekräftigt gleichzeitig sein Engagement für die Unterstützung der Sportarten und Gemeinschaften, die seinen Kunden wichtig sind – und bringt sein Angebot so näher an die Interessen und den Lebensstil seiner Zielgruppe heran.

Informationen zu Aosom

Aosom ist ein weltweit führender Online-Händler, der sich auf Produkte für Haushalt, Outdoor, Garten, Haustiere und Lifestyle spezialisiert hat. Aosom wurde 2013 gegründet und ist in Europa, Nordamerika und Asien tätig, mit lokalen Tochtergesellschaften in acht Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die USA. Die Marke hat es sich zum Ziel gesetzt, innovative, erschwingliche und hochwertige Produkte für den Alltag anzubieten, unterstützt durch ein Logistiknetzwerk aus eigenbetriebenen Lagern im Ausland und einem Kundenservice. Das Sortiment von Aosom, zu dem Marken wie Outsunny und Homcom gehören, deckt eine breite Palette an Verbraucherbedürfnissen ab, von Einrichtungsgegenständen bis hin zu Produkten für den Außenbereich. Als grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform baut Aosom sein Engagement auf den lokalen Märkten durch Partnerschaften und Community-Initiativen kontinuierlich aus.

Medienkontakt

Aosom Global Communications

E-Mail: [email protected]

Website: www.aosom.com